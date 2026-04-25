Con gái nhà sáng chế nổi tiếng Việt Nam là BTV Thời sự 19h: Tổ ấm giản dị, lần hiếm hoi tiết lộ về chồng

Nhắc đến những gương mặt gắn liền với bản tin Thời sự 19h, công chúng khó có thể bỏ qua Hoài Anh. BTV Hoài Anh sinh năm 1980, có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Anh, cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô gắn bó với các bản tin thời sự từ năm 2008, là nữ BTV nói giọng miền Nam đầu tiên tại bản tin Thời sự 19h.

Cô được yêu mến với lối dẫn truyền cảm, phong thái tự tin mà vẫn duyên dáng. Cuối năm 2021, BTV Hoài Anh dừng dẫn bản tin Thời sự 19h để chuyển công việc sang Ban Văn nghệ của VTV từ đầu năm 2022. Từ đó đến nay, cô vẫn thường lên sóng trong các chương trình văn nghệ, sự kiện,...

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh chỉn chu trên sóng truyền hình, cuộc sống phía sau ống kính của Hoài Anh cũng luôn khiến nhiều người tò mò.

Hoài Anh là con gái trong một gia đình trí thức điển hình, cả ba và mẹ cô hồi trẻ đều là những thanh niên được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học tập. Môi trường này đã tạo cho cô nền tảng giáo dục vững chắc và tư duy khoa học ngay từ khi còn nhỏ.

Ba của Hoài Anh - ông Nguyễn Anh Kiệt là một kỹ sư công nghệ thông tin. Theo chia sẻ của nữ BTV vào năm 2022, ông Kiệt là “một trong những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam chuyển hệ tivi từ đen trắng sang màu”. Ông không chỉ là một chuyên gia công nghệ mà còn là nhà sáng chế, đam mê tìm tòi sáng tạo.

“Hơn 60 tuổi - đạt giải thưởng APICTA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và giải thưởng Nhân tài Đất Việt về phần mềm hoà âm tự động sau ròng rã 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm.

65 tuổi, nhận bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ cho phát minh Động cơ đẩy nước cho tàu thủy bằng năng lượng điện, khác với các động cơ chạy bằng xăng dầu hiện đang phổ biến. Nguyên lý hoạt động của động cơ này là đầu tiên và duy nhất trên thế giới - một phát minh đang đợi hợp tác với các nhà sản xuất để đưa vào ứng dụng thực tế” - Hoài Anh kể về ba mình.

Trong khi đó, mẹ của Hoài Anh cũng là một người phụ nữ tài năng. Xuất thân từ Hà Nội, bà theo nghiệp sư phạm. Bà từng là giảng viên đại học, từng công tác tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở TP.HCM.

Từ nền tảng gia đình này, Hoài Anh dần trưởng thành với hình ảnh điềm đạm, chỉn chu và kín tiếng trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Có lẽ cũng vì vậy mà suốt nhiều năm hoạt động trước công chúng, nữ BTV luôn lựa chọn giữ gìn tổ ấm riêng tư, đặc biệt là chuyện hôn nhân của mình.

Trong những thông tin hiếm hoi được tiết lộ từ nhiều năm trước, chồng Hoài Anh là một doanh nhân, cặp đôi kết hôn năm 2010. Nữ BTV cũng tâm sự thêm rằng khi kết hôn với mình thì chồng là người thiệt thòi, luôn phải sinh hoạt theo đặc thù thời gian làm việc của vợ. Chồng Hoài Anh cũng không ngại san sẻ việc nhà cùng vợ, luôn thấu hiểu và đồng cảm, hỗ trợ cho cô trên con đường sự nghiệp.

Hiện tại, vợ chồng Hoài Anh có một bé gái là Kỳ Uyên, sinh năm 2011. Khác với ba, Kỳ Uyên thường xuyên được mẹ cho lên sóng trên MXH.

Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, không gian sống của nữ BTV cũng nhận được sự quan tâm bởi sự nhẹ nhàng đúng như hình ảnh quen thuộc của cô trên truyền hình. Theo chia sẻ trong khoảng năm 2020 - 2021, gia đình BTV Hoài Anh sống trong một căn hộ chung cư khá giản dị, ấm cúng.

Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phong khách. Nữ BTV cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn. Ở phòng khách cô trưng một tấm ảnh của mình khi đang dẫn chương trình Thời sự. Điều này đủ để thấy Hoài Anh rất yêu quý và tự hào về công việc của mình.

