Bố mẹ 2 bên tìm đủ cách gây sức ép tài chính để vợ chồng tôi từ bỏ việc mua nhà thành phố

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, chuyện mua một căn nhà ở thành phố gần như là cột mốc lớn đầu tiên sau khi kết hôn. Nó không chỉ là chỗ ở, mà còn là cảm giác ổn định, là nơi để nghĩ đến tương lai lâu dài. Nhưng đi kèm với giấc mơ đó luôn là những con số không hề dễ chịu: giá nhà, lãi vay, chi phí sinh hoạt. Khi thu nhập còn giới hạn, mỗi quyết định tài chính đều trở nên cân nhắc hơn bao giờ hết. Và đôi khi, điều khiến họ chùn bước không chỉ là tiền, mà còn là những áp lực vô hình từ gia đình và hoàn cảnh xung quanh.

Khi giấc mơ va vào thực tế

Câu chuyện của Hương và Ngọc là một ví dụ điển hình cho ước mơ mua nhà thành phố của các cặp vợ chồng trẻ. Hương làm văn phòng, lương 15 triệu, đều đặn nhưng gần như không có thời gian làm thêm. Ngọc làm kỹ thuật, lương cứng 12 triệu, cộng với việc nhận ngoài nên tổng thu nhập mỗi tháng thường hơn 20 triệu, có tháng cao hơn nhưng cũng khá bấp bênh.

Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ, chi phí sinh hoạt mỗi tháng rơi vào khoảng 18–20 triệu. Nếu không có gì phát sinh, họ vẫn để ra được tầm 10–12 triệu, đủ để nghĩ đến chuyện mua nhà trả góp.

Nhưng thực tế lại khác. Chỉ trong vài tháng gần đây, gần như tháng nào cũng có việc từ hai bên gia đình. Bên nhà đẻ Hương thì sửa lại mái nhà, cần vay 20 triệu. Bên Ngọc thì có người thân làm ăn thiếu vốn, mượn 15 triệu. Có tháng vừa đưa xong bên này, bên kia lại hỏi tiếp. Không ai ép, nhưng cũng không dễ từ chối. Số tiền tiết kiệm vì thế cứ bị rút dần, có tháng gần như về 0.

Ảnh minh họa

Khi Hương nhắc đến chuyện mua nhà, cả hai bên bố mẹ đều phản đối. Lý do quen thuộc: vay ngân hàng áp lực, sống ở thành phố tốn kém, trong khi ở quê đã có đất. “Cứ thuê thêm vài năm, rồi về quê xây nhà cho nhẹ đầu”, câu nói này lặp lại nhiều đến mức Hương gần như thuộc lòng.

Có những tối hai vợ chồng ngồi tính lại, tổng thu nhập không thấp, chi tiêu cũng không phải kiểu phung phí, nhưng khoản tiết kiệm thì cứ dậm chân tại chỗ. Câu chuyện mua nhà vì thế không còn là “khi nào mua”, mà dần trở thành “liệu có mua nổi không”

Thực tế như vậy thì làm sao để vẫn có thể mua nhà trả góp?

Để giấc mơ không chỉ dừng lại ở ý nghĩ, Hương và Ngọc buộc phải nhìn lại toàn bộ dòng tiền của mình một cách thực tế hơn.

Trước hết là xác định rõ khả năng vay: Với tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng, mức trả góp an toàn thường không nên vượt quá 40% thu nhập, tức khoảng 12–14 triệu mỗi tháng. Điều này giúp họ không bị “nghẹt thở” khi có biến cố.

Tiếp theo là tái cấu trúc chi tiêu: Chi phí cố định (thuê nhà, ăn uống, đi lại): giữ trong khoảng 15–18 triệu.

Tiết kiệm bắt buộc: Tối thiểu 8–10 triệu/tháng.

Quỹ dự phòng: Xây dựng dần đến mức 3–6 tháng chi tiêu (khoảng 50–80 triệu)

Quan trọng hơn, họ cần một nguyên tắc rõ ràng cho các khoản phát sinh , đặc biệt là tiền hỗ trợ gia đình. Thay vì đưa theo cảm tính, hai vợ chồng thống nhất một “quỹ gia đình” cố định mỗi tháng, ví dụ 3–5 triệu. Nếu vượt mức đó, họ sẽ phải cân nhắc kỹ hoặc trao đổi lại với bố mẹ.

Cuối cùng là chọn thời điểm mua nhà: Thay vì vội vàng, cần đặt mục tiêu trong 2–3 năm tích lũy được khoản trả trước khoảng 20–30% giá trị căn nhà. Khi đó, áp lực vay sẽ giảm đáng kể.

Giấc mơ vẫn là mua nhà, nhưng lần này, nó được đặt trên một nền tảng thực tế hơn, có kế hoạch và có giới hạn rõ ràng.

Ảnh minh họa

Dung hòa giữa giấc mơ ở lại thành phố và mong muốn của bố mẹ hai bên

Khó khăn lớn nhất của Hương và Ngọc không chỉ là tiền, mà là cách để dung hòa giữa hai hệ suy nghĩ khác nhau: Một bên là mong muốn ổn định lâu dài ở thành phố, một bên là kỳ vọng con cháu quay về quê.

Điều đầu tiên họ nhận ra là không thể né tránh cuộc trò chuyện: Thay vì im lặng hoặc chỉ phản ứng khi bị hỏi, hai vợ chồng chủ động chia sẻ kế hoạch của mình với bố mẹ: Thu nhập bao nhiêu, chi tiêu ra sao, dự định mua nhà như thế nào. Khi bố mẹ hiểu rõ hơn, họ cũng bớt lo lắng và phản đối gay gắt.

Thứ hai là giữ sự tôn trọng nhưng có ranh giới: Họ không phủ nhận ý kiến của bố mẹ, nhưng cũng không để mọi quyết định bị chi phối hoàn toàn. Những câu trả lời như “tụi con sẽ cân nhắc thêm” dần được thay bằng “tụi con đã có kế hoạch rồi, mong bố mẹ yên tâm”.

Thứ ba là tìm điểm trung hòa: Ví dụ, vẫn duy trì việc về quê thăm gia đình thường xuyên, hoặc hỗ trợ một phần nhỏ cho việc sửa sang nhà cửa ở quê, để bố mẹ cảm thấy mình không bị “bỏ lại phía sau”.

Và cuối cùng, họ hiểu rằng mỗi thế hệ có một cách nhìn khác nhau về sự ổn định. Với bố mẹ, đó là mảnh đất ở quê. Với họ, đó là một căn nhà nhỏ giữa thành phố, nơi công việc và tương lai đang gắn chặt.