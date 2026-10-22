Con gái Ngô Thanh Vân vui vẻ đi học từ hơn 1 tuổi, mẹ cũng chỉ biết nói 2 từ này

Sau chuyến về thăm quê ngoại tại Na Uy, bé Gạo – con gái của Ngô Thanh Vân và doanh nhân Huy Trần - đã bắt đầu làm quen với môi trường mẫu giáo và chính thức nhập học. Bé Gạo tỏ ra vui vẻ, tự tin hòa nhập với cô giáo và các bạn ở trường.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi bé Gạo vừa tròn 1 tuổi, mới chập chững biết đi nhưng đã bắt đầu hành trình đến trường từ khá sớm.

Ngô Thanh Vân tiết lộ con gái đã đi học được 1 tuần và chính cô cũng thấy "quá nhanh" khi con đã tự tin hòa nhập với môi trường mới.

Bé Gạo bắt đầu đi học mẫu giáo từ lúc hơn 1 tuổi.

Sao phim "Hai Phượng" viết: "Một tuần hoạt động hết công suất của em bé Gạo 1 tuổi. Thế nên ba mẹ tranh thủ tạo thật nhiều cơ hội để em được chơi, được học, được vận động và tự mình khám phá. Em cứ việc lớn lên và khám phá thế giới, còn ba mẹ xin phục vụ em hết công suất!

Đây là giai đoạn vàng để em khám phá thế giới, phát triển vận động, tư duy và khả năng tiếp thu. Mỗi trải nghiệm nhỏ, mỗi lần thử và sai đều là một bài học mới giúp não bộ em phát triển từng ngày".

Khi khán giả hỏi về chuyện đưa bé Gạo đi học mầm non khá sớm, Ngô Thanh Vân cho biết vợ chồng cô mới cho con đi học 1 buổi trong ngày để làm quen, chứ chưa đi học cả ngày. Nhiều khán giả đã bình luận, hỏi han Ngô Thanh Vân về hành trình đưa bé Gạo đi học mẫu giáo.

"Ba Huy có khóc không Vân?", một người viết.

"Bé đi học mà không khóc, bé giỏi quá", một người khác bình luận.

Để con gái trở nên dạn dĩ, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã tích cực đưa bé Gạo đi du lịch, khám phá thế giới ngay từ những tháng đầu đời. Khi con mới 2 tuần tuổi, Huy Trần đã đưa bé xuống phố dạo mát, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn bên gia đình.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đưa con gái đi du lịch từ khi bé còn rất nhỏ.

Đến khi Gạo được 2 tháng tuổi, vợ chồng nữ diễn viên tiếp tục cho con trải nghiệm những chuyến đi xa đến Mũi Né, Hồ Tràm, để bé làm quen với không gian biển cả và không khí trong lành của thiên nhiên.

Khi con lớn hơn, hành trình khám phá của gia đình cũng ngày càng phong phú, từ chuyến đi Hà Nội khi bé 5 tháng tuổi đến những ngày nghỉ dưỡng tại Đà Lạt lúc con được 6 tháng.

Gần đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân còn đưa con gái về thăm quê ngoại Na Uy, cùng bé tận hưởng những trải nghiệm giữa thiên nhiên và khám phá cuộc sống tại một vùng đất mới.

Giữa tháng 9, vợ chồng nữ diễn viên đã đưa con gái về thăm quê ngoại ở Na Uy.

Thay vì chỉ quanh quẩn trong không gian quen thuộc, cặp đôi tạo điều kiện để con tiếp xúc với nhiều cảnh vật, âm thanh, con người và môi trường khác nhau ngay từ sớm.

Những chuyến đi không chỉ là dịp để cả gia đình gắn kết mà còn giúp bé từng bước làm quen với những thay đổi xung quanh, kích thích các giác quan và tích lũy những trải nghiệm đầu đời.

Qua cách nuôi dạy con này, có thể thấy Ngô Thanh Vân và Huy Trần chú trọng việc để bé Gạo tự do khám phá thế giới trong sự đồng hành, chăm sóc của bố mẹ, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, khả năng thích nghi và sự tự tin khi tiếp xúc với môi trường mới.



