Phản ứng bất ngờ của con gái Gin Tuấn Kiệt khi được ba tặng hoa trong ngày 20/10

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ đoạn video tặng hoa cho bà xã Puka và con gái Anya nhân ngày 20/10. Trong khi Puka rạng rỡ đón nhận bó hoa lớn từ chồng, bé Anya lại tỏ ra khá bối rối và đã từ chối khi được ba tặng một bó hoa nhỏ.

Phải đến khi ba Gin kiên nhẫn đưa hoa, cô bé mới miễn cưỡng đưa tay nhận bó hoa, tạo nên khoảnh khắc đáng yêu khiến người xem thích thú.

Bé Anya từ chối khi nhận được bó hoa nhỏ từ ba Gin Tuấn Kiệt.

Một số dân mạng đã bình luận hài hước phía dưới đoạn video:

"Lúc nào con bé cũng nói thương ba mà ba tặng mẹ bó hoa bự, còn con ba tặng bó hoa chút xíu nên con không thèm lấy là đúng rồi".

"Hoa nhỏ xíu nên người không thích đó".

Puka và Gin Tuấn Kiệt chào đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2025. Đến nay, cô bé được 20 tháng tuổi. Bé được đặt tên thân mật là Anya, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ.

Anya - con gái đáng yêu của Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh con, những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của gia đình vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt đáng yêu cùng loạt biểu cảm ngộ nghĩnh của nhóc tì.

Bé Anya được nhiều người nhận xét thừa hưởng những đường nét từ Gin Tuấn Kiệt, từ khuôn mặt đến biểu cảm, khiến Puka không ít lần hài hước tự nhận mình mang “kiếp đẻ thuê”.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình dễ thương, Anya còn khiến khán giả bật cười với tính cách lém lỉnh và sự quấn quýt dành cho ba. Theo những video được bố mẹ chia sẻ, mỗi khi Gin Tuấn Kiệt hát hò, nhảy múa hoặc vui đùa bên cạnh, cô bé thường tỏ ra hào hứng, cười rạng rỡ và chăm chú theo dõi.

Bé Anya với biểu cảm cưng xỉu ai cũng xuýt xoa.

Trái lại, khi mẹ Puka cất giọng hát hay gọi con, Anya đôi lúc lại có biểu cảm ngơ ngác, thờ ơ hoặc dường như chẳng mấy quan tâm. Sự khác biệt đáng yêu ấy khiến nữ diễn viên hài hước than thở rằng mình bị con gái cho “ra rìa”.

Những khoảnh khắc Anya thể hiện sự yêu thích đặc biệt dành cho ba cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Gin Tuấn Kiệt thường trêu đùa, đồng thời an ủi bà xã trước những màn “thiên vị” của con gái.

Gia đình hạnh phúc của Puka - Gin Tuấn Kiệt.

Dẫu vậy, chính những phản ứng tự nhiên, ngây thơ của bé lại tạo nên sức hút riêng, khiến người xem cảm nhận được không khí vui vẻ, ấm áp trong gia đình nhỏ.

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Anya đã khiến nhiều người yêu mến bởi những biểu cảm phong phú, lúc tinh nghịch, lúc ngơ ngác, khi lại cười tươi đầy hồn nhiên. Qua những câu chuyện được Puka và Gin Tuấn Kiệt chia sẻ, có thể thấy cặp đôi tận hưởng niềm vui trong hành trình chăm sóc và nuôi dạy con gái.

Những tương tác giản dị giữa ba thành viên không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống gia đình ngọt ngào của cặp đôi sau khi lên chức bố mẹ.