Con gái Ngô Thanh Vân được khen “thùy mị nết na”, biểu cảm lúc sắp ăn sáng đốn tim dân mạng

Mới đây, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải đoạn clip con gái leo trèo trong mô hình trò chơi trong nhà. Vừa tròn 1 tuổi, bé Gạo đã đi vững, nhanh nhẹn leo trèo trong mô hình và tỏ ra thích thú.

Đả nữ màn ảnh đã giới thiệu con gái mình "thùy mị nết na". Cô viết: "Con gái tôi 13 tháng tuổi. Ha ha, sinh con gái cho thùy mị, nết na".

Bé Gạo hơn 1 tuổi đã đi vững và thích leo trèo.

Đoạn clip của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người khen cô bé mới biết đi đã nhanh nhẹn, biết leo trèo, tương lai có thể trở thành đả nữ màn ảnh như mẹ.

Trước khi rời xa màn ảnh để mang thai, sinh con, Ngô Thanh Vân được biết đến với hình ảnh đả nữ với nhiều bộ phim hành động như "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng", "Hai Phượng", "Những chiến binh bất tử"...

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ hình ảnh dễ thương của con gái khi được "đầu bếp riêng papa" phục vụ đồ ăn sáng.

Cô dí dỏm viết: "Nhìn đồ ăn yêu thích papa nấu cho ăn là cười tít mắt. Cười còn phải che miệng cho nó con gái lại tí. Chứ leo trèo quá mẹ lo con ơi…"

Cô bé cười tít mắt khi được bố phục vụ đồ ăn sáng.

Nhiều người dùng mạng cảm thấy thích thú khi bé Gạo trông giống hệt doanh nhân Huy Trần khi nhoẻn miệng cười. Những biểu cảm của cô bé đều được dân mạng khen ngợi. Họ dự đoán bé Gạo sẽ trở thành mỹ nhân khi lớn lên do thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Từ khi con gái Gạo còn nhỏ, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng nếp sinh hoạt và thói quen ăn uống cho con.

Khi bé gần 6 tháng tuổi, nữ diễn viên đã bắt đầu tập cho con làm quen với không gian ăn uống bằng cách ngồi ngay ngắn trên ghế, chuẩn bị cho giai đoạn ăn dặm. Những hình ảnh bé Gạo ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thậm chí tự ôm bình sữa khiến nhiều người thích thú.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân khá chu đáo và kỹ lưỡng khi chăm sóc con.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân cũng khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn thực phẩm và theo dõi phản ứng của con. Khi Gạo gặp tình trạng viêm da cơ địa từ khoảng 3 tháng tuổi, nữ diễn viên đã tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh chế độ ăn của bản thân trong thời gian cho con bú.

Cô chủ động kiêng một số thực phẩm như hải sản, thịt đỏ và thịt bò với mong muốn hạn chế những yếu tố có thể khiến tình trạng của con trở nên nghiêm trọng hơn.

Không chỉ quan tâm đến chuyện con ăn gì, Ngô Thanh Vân và Huy Trần còn hướng đến việc xây dựng cho Gạo một nếp sinh hoạt khoa học ngay từ những năm tháng đầu đời.

Cặp đôi tìm hiểu các phương pháp chăm con hiện đại, từ ăn uống, ăn dặm đến sinh hoạt hàng ngày, đồng thời theo dõi sát sao sức khỏe và sự phát triển của bé.

Qua cách chăm sóc này, có thể thấy hai vợ chồng khá kiên trì trong việc tạo cho con những thói quen tốt thay vì chỉ tập trung vào việc nuông chiều hay đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ.