Bé Gạo bị nhận xét "không có nét gì giống mẹ ngoài giới tính", Ngô Thanh Vân đáp lại một câu khiến dân mạng cười ngất

Ngô Thanh Vân vừa đăng tải đoạn clip nhìn lại chặng đường một năm qua của con gái, ghi lại hình ảnh cô địu bé Gạo trên tay từ những ngày con còn đỏ hỏn, đội mũ trắng, nhỏ xíu trong lòng mẹ, đặt cạnh hình ảnh cô bé ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên viết kèm: "Như một cái chớp mắt các mum ơi! Cô ấy bây giờ đã tự chủ tự đi... Không cho mình cầm tay nữa luôn á!".

Vài dòng ngắn nhưng chạm đúng tâm lý của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa, những người vừa mừng vừa hụt hẫng khi con bắt đầu tự đi mà không cần mình nữa. Bài đăng hiện thu hút hơn 5.100 lượt thích cùng hàng trăm bình luận.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc với những trải nghiệm làm mẹ

Điều khiến phần bình luận trở nên rôm rả lại là một màn đối đáp ngoài dự đoán. Một tài khoản để lại nhận xét khá thẳng thắn về ngoại hình của bé Gạo: "Khôngcó nét gì giống mẹ ngoài giới tính kkk". Thay vì bỏ qua hay phản ứng gay gắt, Ngô Thanh Vân trực tiếp trả lời bằng giọng điệu hài hước rất đặc trưng: "Dạ cũng chả sao ạh, êm chui từ bụng mình ta mà, sợ gì kakaka".

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ dí dỏm này lập tức được người xem hưởng ứng. Chính tài khoản để lại bình luận ban đầu cũng quay lại đáp: "Ngô Thanh Vân luôn theo dõi, cưng lắm quá giỏi". Một người khác thì bênh vực bé Gạo: "Mắt giống mẹ mà mum". Phần lớn bình luận sau đó đều xoay quanh sự thoải mái của bà mẹ 47 tuổi khi nói về con.

Cột mốc tự đi của bé Gạo không đến bất ngờ. Hồi cuối tháng 7, khi cô bé tròn 11 tháng và bắt đầu chập chững, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ quan điểm nuôi con nhận được nhiều đồng tình. Ngô Thanh Vân cũng nhiều lần chia sẻ cô cho biết gia đình không chọn cách tập đi thật nhiều cho con mà tạo môi trường để bé tự vận động: Không gian rộng rãi, an toàn, góc chơi đủ hấp dẫn để bé có động lực bò rồi vịn đứng lên, cùng những điểm bám chắc chắn bố trí liên tiếp để con men theo từng bước nhỏ. Nữ diễn viên cho rằng mỗi ngày một chút, đôi chân của con sẽ tự vững vàng hơn mà không cần bị ép.

Bé Gạo là con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, chào đời ngày 9/8/2025 khi nữ diễn viên 46 tuổi, sau ba năm cặp đôi mong con. Thời điểm ấy, cô viết trên trang cá nhân rằng thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo. Hôn lễ của hai người diễn ra vào tháng 5/2022 và từ đó đến nay, cả hai chọn lối sống kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng hé lộ những khoảnh khắc đời thường bên con.