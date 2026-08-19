Con gái Ngô Thanh Vân được học nấu ăn khi vừa tròn 1 tuổi, mẹ tự nhủ cho em học thêm điều mới mỗi ngày
Ngô Thanh Vân dạy bé Gạo nhiều kỹ năng từ khi tấm bé, nhận nhiều lời khen ngợi.
Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô hướng dẫn con gái đập trứng và đánh trứng - những công đoạn đơn giản trong quá trình chuẩn bị món ăn. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn đồng hành cùng con, giúp bé khám phá và học thêm những điều mới mẻ mỗi ngày.
Trong video, bé Gạo chăm chú lắng nghe mẹ hướng dẫn và nhanh chóng bắt chước các thao tác. Cô bé tỏ ra thích thú, thực hiện khá thành thạo dưới sự chỉ dẫn của mẹ.
Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Một em bé rất thích khám phá và học hỏi. Mỗi ngày mẹ cố gắng cho em học một điều mới. Hôm nay em được nghỉ làm một buổi để được ba cho đi chơi".
Phía dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều dân mạng bất ngờ trước cách cô bé Gạo vừa tròn 1 tuổi đã biết đập trứng và lấy phần lòng trắng, lòng đỏ ra bát. Cô bé tỏ rất rất yêu thích, hứng thú với công việc làm bếp, dự đoán khi lớn lên có thể trở thành một đầu bếp tài ba như bố Huy Trần.
"Nhìn cái mặt tập trung thấy cưng Gạo ghê", "Việc gì cũng đến tay gạo", là những bình luận từ cư dân mạng.
Trong một đoạn clip khác, Ngô Thanh Vân khiến khán giả bật cười khi chia sẻ đoạn clip bé Gạo sắm vai một cô thợ làm nail, làm đẹp phần móng tay cho mẹ.
Chia sẻ về hành trình nuôi bé Gạo, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô hạn chế cho con sử dụng thực phẩm đóng hộp, thay vào đó ưu tiên tự tay chuẩn bị các bữa ăn cho bé.
Theo cô, cách này giúp con hấp thu tốt hơn các dưỡng chất từ thực phẩm tươi, đồng thời hạn chế những tác động không mong muốn từ đồ ăn chế biến sẵn.
Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân và doanh nhân Huy Trần đã trải qua hành trình khoảng 3 năm tìm kiếm con trước khi vỡ òa đón tin vui. Nữ diễn viên mang thai và sinh con gái đầu lòng, bé Gạo, vào tháng 8/2025 ở tuổi 46. Hành trình làm mẹ ở tuổi U50 mang đến cho cô nhiều cảm xúc, từ hạnh phúc, háo hức đến những áp lực chưa từng trải qua.
Trước khi con bước vào giai đoạn ăn dặm, vợ chồng Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy trẻ, thậm chí thức đêm đọc sách để chuẩn bị tốt nhất cho con. Tuy nhiên, thay vì áp dụng mọi nguyên tắc một cách cứng nhắc, nữ diễn viên lựa chọn lắng nghe và nương theo tính cách, nhịp sinh học của bé Gạo.
Bé Gạo ngộ nghĩnh, đáng yêu qua ống kính của mẹ.
Những tháng đầu làm mẹ cũng không phải hành trình dễ dàng. Ngô Thanh Vân từng có thời gian lo lắng, mất ngủ vì chăm con và chịu áp lực về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Trong giai đoạn này, Huy Trần luôn đồng hành, chia sẻ việc chăm sóc con và hỗ trợ vợ vượt qua những bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ.
Sau gần một năm đón bé Gạo, Ngô Thanh Vân dần tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị trong hành trình nuôi con. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái, từ ăn uống, vui chơi đến hướng dẫn bé làm những việc nhỏ, qua đó ghi lại hành trình trưởng thành của con.