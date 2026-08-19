Con gái Ngô Thanh Vân được học nấu ăn khi vừa tròn 1 tuổi, mẹ tự nhủ cho em học thêm điều mới mỗi ngày

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô hướng dẫn con gái đập trứng và đánh trứng - những công đoạn đơn giản trong quá trình chuẩn bị món ăn. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn đồng hành cùng con, giúp bé khám phá và học thêm những điều mới mẻ mỗi ngày. Trong video, bé Gạo chăm chú lắng nghe mẹ hướng dẫn và nhanh chóng bắt chước các thao tác. Cô bé tỏ ra thích thú, thực hiện khá thành thạo dưới sự chỉ dẫn của mẹ.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Một em bé rất thích khám phá và học hỏi. Mỗi ngày mẹ cố gắng cho em học một điều mới. Hôm nay em được nghỉ làm một buổi để được ba cho đi chơi".

Ngô Thanh Vân dạy con gái cách đập trứng và đánh trứng để chuẩn bị nấu ăn.

Phía dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều dân mạng bất ngờ trước cách cô bé Gạo vừa tròn 1 tuổi đã biết đập trứng và lấy phần lòng trắng, lòng đỏ ra bát. Cô bé tỏ rất rất yêu thích, hứng thú với công việc làm bếp, dự đoán khi lớn lên có thể trở thành một đầu bếp tài ba như bố Huy Trần.

"Nhìn cái mặt tập trung thấy cưng Gạo ghê", "Việc gì cũng đến tay gạo", là những bình luận từ cư dân mạng.

Trong một đoạn clip khác, Ngô Thanh Vân khiến khán giả bật cười khi chia sẻ đoạn clip bé Gạo sắm vai một cô thợ làm nail, làm đẹp phần móng tay cho mẹ.

Chia sẻ về hành trình nuôi bé Gạo, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô hạn chế cho con sử dụng thực phẩm đóng hộp, thay vào đó ưu tiên tự tay chuẩn bị các bữa ăn cho bé.

Bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân vừa tròn 1 tuổi vào hôm 9/8.

Theo cô, cách này giúp con hấp thu tốt hơn các dưỡng chất từ thực phẩm tươi, đồng thời hạn chế những tác động không mong muốn từ đồ ăn chế biến sẵn.