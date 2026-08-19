Nam diễn viên chuyên trị vai ác ròng rã tìm con suốt 9 năm, ái nữ 7 tháng tuổi được khen "giàu tới 3 họ"

Mới đây, Cao Minh Đạt - nam diễn viên chuyên trị vai ác trên màn ảnh đã khoe loạt ảnh đùa giỡn cùng con gái 7 tháng tuổi Dâu Tây. Cô bé nay đã ngồi vững, sở hữu đôi mắt to tròn đen láy vô cùng dễ thương. Nam diễn viên viết: "2 ba con vui đùa tí tởn hihi. Nay con gái ngồi vững rồi thật là vui vui vui".

Phía dưới bài đăng, nhiều người dân mạng bày tỏ xuýt xoa trước vẻ ngoài của ái nữ nhà Cao Minh Đạt - Trúc Trương.

"Hời ơi giàu tới 3 họ nha cậu ba ơi 2 ba con cưng xỉu", "Con gái cưng quá cậu ba ha", "Giống ba y chang"...., là những bình luận từ cư dân mạng.



Vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt đùa giỡn bên con gái 7 tháng tuổi.

Nam diễn viên Cao Minh Đạt kết hôn với doanh nhân Trúc Trương năm 2016, sau 3 năm hẹn hò. Vốn quan niệm con cái là lộc trời, những năm đầu hôn nhân, cả hai không đặt nặng chuyện sinh con mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi vẫn chưa có tin vui, vợ chồng nam diễn viên quyết định tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Hành trình IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) của họ không ít lần gặp thất bại. Trong khoảng thời gian này, Cao Minh Đạt và vợ luôn động viên, đồng hành để cùng vượt qua những áp lực.

Cô bé Dâu Tây tròn 7 tháng tuổi vào ngày 7/8.

Nam diễn viên cũng chủ động sắp xếp công việc để có thời gian đưa vợ đi thăm khám và thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình IVF.

Niềm vui cuối cùng đến vào tháng 6/2025, khi Cao Minh Đạt thông báo bà xã mang thai con đầu lòng. Trong thai kỳ, anh giảm bớt lịch quay, dành thời gian chăm sóc và đưa vợ đi khám định kỳ.

Để chuẩn bị cho cuộc sống có con nhỏ, Cao Minh Đạt nhờ mẹ vợ hỗ trợ chăm cháu trong những ngày đầu, đồng thời thuê dịch vụ tắm bé do chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ.

Nam diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu làm bố ở tuổi 51.

Tháng 1.2026, sau gần một thập kỷ kết hôn, Cao Minh Đạt và Trúc Thương chính thức đón con đầu lòng, khép lại hành trình dài chờ đợi và tìm kiếm hạnh phúc làm cha mẹ.

Bà xã Cao Minh Đạt, Trúc Trương, xúc động chia sẻ về hành trình lần đầu làm mẹ ở tuổi 43. Cô gọi đây là một hành trình đặc biệt và bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái đến với gia đình.

Theo Cao Minh Đạt, bà xã nhập viện và sinh con thuận lợi. Anh hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu làm bố ở tuổi 51. Đặc biệt, con gái của nam diễn viên chào đời đúng ngày sinh nhật của mẹ. Anh gọi con là món quà lớn dành cho hai vợ chồng và hy vọng gia đình sẽ tiếp tục đón thêm nhiều niềm vui trong thời gian tới.