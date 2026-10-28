Con gái Ngô Thanh Vân bị trái múi giờ sau chuyến du lịch, vợ chồng nữ diễn viên thức đêm để tâm sự cùng con

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng đoạn clip chia sẻ hình ảnh bé Gạo bị lệch múi giờ sau 2 tuần sống tại quê ngoại ở Na Uy. Đến đêm, bé trằn trọc khó ngủ, thức giấc.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã ôm con vào lòng, cùng tâm sự với con để con thấy yên tâm và đi vào giấc ngủ.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân thức đêm tâm sự, dỗ dành khi con gái khó ngủ vì trái múi giờ.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Đi Na Uy về rồi trái múi giờ, không ngủ được. 3 đứa cứ ôm nhau tâm sự, hỏi này hỏi kia. Rồi kể cho nhau nghe những giấc mơ. Mà sao nó ngộ ngộ lắm…

Nhiều khán giả lịm tim trước khoảnh khắc 3 người trong 1 gia đình ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

"Thích cái cách ba mẹ cùng đồng hành trong sự trưởng thành của con, lúc dễ chịu cũng như lúc khó ở. Sự dịu dàng này thật tuyệt", một người dùng bình luận.

"Giai đoạn này cưng quá trời luôn cả nhà tập nói theo em", một người khác viết.

Bé Gạo, con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, nhận được sự quan tâm của khán giả khi bắt đầu làm quen với môi trường mẫu giáo vào tháng 10/2026, khi mới tròn 1 tuổi.

Bé Gạo mới đón sinh nhật 1 tuổi hồi tháng 8/2026.

Sau chuyến thăm quê ngoại tại Na Uy, cô bé hào hứng đến làm quen ở trường mầm non. Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, bé Gạo tỏ ra ngoan ngoãn, tự tin, nhanh chóng hòa nhập với các hoạt động tại trường và không quấy khóc trong ngày đầu đi học.

Đáng chú ý, cô bé còn chủ động tương tác với bạn bè khiến nữ diễn viên bất ngờ, tự hào. Ở giai đoạn phát triển này, bé Gạo cũng bắt đầu bập bẹ tập nói, thể hiện sự nhanh nhẹn và tính cách hiếu động đáng yêu.

Những khoảnh khắc đầu đời của con gái được Ngô Thanh Vân chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Gia đình Ngô Thanh Vân trong chuyến đi ở Na Uy.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, bé Gạo cùng ba mẹ có chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên khi cùng bố mẹ về thăm quê ngoại tại Na Uy. Ở độ tuổi hơn 1 tuổi, cô bé trải qua hành trình bay khoảng 16 tiếng để đến quê hương của bà ngoại và có gần hai tuần khám phá vùng đất mới.

Trong chuyến đi, gia đình dành thời gian gặp gỡ họ hàng, người thân bên ngoại, đồng thời tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tại Na Uy. Đây cũng là dịp để bé Gạo lần đầu làm quen với đại gia đình, lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng yêu bên những người thân yêu.

Theo chia sẻ của bố mẹ, cô bé khá ngoan ngoãn, thích thú với những trải nghiệm mới và có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh, khiến chuyến đi đầu đời trở thành kỷ niệm đặc biệt của cả gia đình.