Mai Phương Thúy: "Chưa bao giờ thấy Hoa hậu Bảo Ngọc xinh"

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh của Hoa hậu Bảo Ngọc trong phần thi Dances of the World thuộc khuôn khổ Miss World trên trang cá nhân. Tại sự kiện diễn ra ở Nha Trang vào ngày 2/9, Bảo Ngọc gây ấn tượng khi trình diễn trang phục dân tộc và thể hiện những điệu múa mang đậm bản sắc Việt Nam trước đông đảo khán giả.

Đăng tải hình ảnh của đàn em, Mai Phương Thúy viết lời nhận xét: "Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm (xin lỗi em gái) nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé. Chị mà có lỡ lời chê em thì là do chị ghen tị thôi em đừng chấp chị nha".

Đáng chú ý, dù bài đăng chứa nhiều lời khen và lời chúc dành cho Bảo Ngọc nhưng câu nói nhận xét về nhan sắc "chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm" lại trở thành tâm điểm tranh luận.

Hoa hậu Mai Phương Thuý gây bàn tán khi công khai nhận xét nhan sắc của Hoa hậu Bảo Ngọc "chưa bao giờ thấy xinh lắm". Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng Mai Phương Thúy đã khá thẳng thắn khi nhận xét ngoại hình của đàn em, nhưng cách dùng từ này có thể khiến người đọc cảm thấy kém duyên. Đặc biệt, việc công khai nói rằng bản thân chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh trong lúc chia sẻ hình ảnh của cô tại một sân chơi sắc đẹp khiến không ít người cho rằng lời nhận xét không thực sự cần thiết.

Một số bình luận cũng cho rằng cô là người có sức ảnh hưởng vẫn nên cân nhắc khi đưa ra nhận xét về ngoại hình của người khác, nhất là khi phát ngôn có khả năng được lan truyền rộng rãi.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng không nên quá nghiêm trọng hóa câu nói của Mai Phương Thúy. Xét toàn bộ bài đăng, nàng hậu không chỉ nhận xét Bảo Ngọc "quá đẹp" trong hình ảnh tại Miss World mà còn dành nhiều lời động viên, chúc đàn em tự tin và tỏa sáng. Ngay sau câu nói gây tranh luận, Mai Phương Thúy còn tự nhận phần "lỡ lời" về mình và hài hước viết rằng nếu có chê đàn em thì "là do chị ghen tị thôi".

Chia sẻ của Mai Phương Thúy vẫn đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Sau khi giành vương miện, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006 và lọt Top 17 chung cuộc, đồng thời được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, nghệ thuật và tham gia một số dự án điện ảnh, Mai Phương Thúy dần tập trung nhiều hơn vào kinh doanh và đầu tư tài chính.

Cô từng chia sẻ đầu tư là công việc chính, trong khi các hoạt động showbiz chỉ còn chiếm một phần nhỏ. Người đẹp 8X được biết đến với việc quan tâm đến nhiều kênh như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản, đồng thời vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc hoạt động liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp.