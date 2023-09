Con gái khảnh ăn đi nhà trẻ về nhà bỗng ăn liên tục, mẹ kiểm tra ảnh cô giáo gửi thì phát hiện sự thật phẫn nộ

Con gái Tiểu Lý mới vào mẫu giáo. Điều khiến cô lo lắng nhất là con gái đi học sẽ không ăn uống tử tế, bởi lẽ cô bé vốn đã khảnh ăn, dù mẹ cố gắng nấu nhiều món khác nhau thì vẫn không có ích gì.

Nhưng điều Tiểu Lý không ngờ là sau khi đi học mẫu giáo, lượng ăn của con gái cô bỗng lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi lần đi học về, cô bé đều chủ động đòi đồ ăn, không còn kén ăn như ngày trước, thậm chí sẵn sàng ăn mọi thứ được mẹ đưa cho.

Đương nhiên lúc đầu Tiểu Lý cũng rất vui vẻ, bởi vì con gái cô cuối cùng cũng không còn khảnh ăn nữa. Nhưng dần dà cô bỗng thấy có chút kỳ lạ, ở trường bé cũng được ăn nhiều bữa, tại sao về nhà bé vẫn ăn nhiều như vậy? Cô thử dò hỏi con nhưng cô bé chỉ nói mình chưa ăn no, điều này khiến lòng Tiểu Lý như thắt lại.

Sau đó, một giáo viên trong lớp của con gái Tiểu Lý nghỉ việc. Vì cô giáo này rất thích con gái Tiểu Lý nên đã chụp một vài bức ảnh. Sau khi nghỉ việc, cô đã gửi những bức ảnh này cho Tiểu Lý. Quan sát loạt ảnh, Tiểu Lý bất ngờ phát hiện một bức ảnh có chụp lại cảnh con gái mình đang ăn ở lớp.

Tiểu Lý cuối cùng cũng hiểu tại sao cảm giác thèm ăn của con gái cô lại tăng lên rất nhiều sau khi đi học mẫu giáo, hóa ra là vì bữa ăn mà nhà trường cung cấp là quá ít. Tiểu Lý vô cùng tức giận, cô không ngờ trường mẫu giáo mình chọn cho con lại "ăn bớt ăn xén" bữa ăn cho đám trẻ, kết quả là khiến chúng không thể ăn no.

Cha mẹ nên chọn nhà trẻ cho con theo tiêu chí nào?

1. Chất lượng của trường

Hiện nay, nhiều phụ huynh mong muốn cho con đi học ở các trường mầm non công lập nhưng số lượng trường mầm non công lập có hạn nên đa số trẻ em vẫn chọn trường mầm non tư thục.

Nhiều trường mầm non tư thục có điều kiện rất tốt, nhưng khi lựa chọn, phụ huynh vẫn nên chú ý xem nơi đó có đủ điều kiện để mở trường mầm non hay không, nếu không đủ điều kiện thì dù ưu đãi họ đưa ra tốt đến đâu, cha mẹ cũng nên bỏ qua.

2. Trình độ chuyên môn của giáo viên

Chỉ có những giáo viên mầm non có trình độ mới có thể cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục tốt hơn. Suy cho cùng, giáo dục khai sáng đối với trẻ em rất quan trọng, nếu giáo viên không chuyên nghiệp thì làm sao có thể giáo dục tốt cho trẻ em?

3. Môi trường mẫu giáo

Cha mẹ nên chọn trường mẫu giáo có môi trường phù hợp với con mình, bao gồm các yếu tố như địa điểm, cơ sở vật chất, không gian xanh, không gian vui chơi... Tất nhiên, an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, môi trường ở đây còn tính cả căng tin (hoặc nhà ăn), hoàn cảnh nơi ăn uống của trẻ phải sạch sẽ ngăn nắp, nguyên liệu chế biến đồ ăn đảm bảo nguồn gốc, chất lượng...