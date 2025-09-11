Con gái Hoa hậu Thùy Lâm 12 tuổi cao 1,72m, vẻ ngoài được ví như mỹ nhân sở hữu nhan sắc vô địch thiên hạ

Nguyễn Thùy Lâm, sinh năm 1987 tại TP.HCM, từng hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò và đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, lọt Top 15 Miss Universe cùng năm.

Năm 2010, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô kết hôn với Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn và rút lui khỏi showbiz để theo chồng về Hà Nội. Sau 15 năm, cả hai có tổ ấm hạnh phúc với hai con, bé Su (2010) và bé Mon (12 tuổi).

Thời gian vừa qua, con gái Thùy Lâm - cô bé Nguyễn Thùy Anh, 12 tuổi thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Cô bé Thùy Anh thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, trong sáng được so sánh với mỹ nhân sở hữu "nhan sắc vô địch thiên hạ" Trần Đô Linh.

Không những thế, Thùy Anh còn sở hữu chiều cao đáng nể 1,72m ở tuổi 12. Là con của một tiến sĩ kinh tế, cô bé được kỳ vọng có thể trở thành Hoa hậu trong tương lai khi hội đủ ngoại hình và tri thức.

Hoa hậu Thùy Lâm cho biết cô hạnh phúc khi con gái ngày càng trưởng thành, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là chiều cao và tính cách dịu dàng. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh đời thường, ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con cùng tham gia hoạt động.

Những hình ảnh này khiến khán giả thích thú và nhận xét con gái Thùy Lâm như “bản sao” của mẹ, thậm chí còn có chiều cao nổi trội hơn.

Chia sẻ về bí quyết giúp con phát triển chiều cao, Thùy Lâm cho biết yếu tố đầu tiên là dinh dưỡng. Hai con của cô không kén ăn, có thể dùng cả món Âu lẫn Á và từ nhỏ luôn duy trì thói quen uống một cốc sữa mỗi sáng để bổ sung canxi.

Bên cạnh đó, vận động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng. Nữ diễn viên tiết lộ chồng rất chú trọng cho các con tham gia thể thao từ bé.

" Dù tôi khá lười tập luyện, nhưng luôn ủng hộ chồng và các con bởi vận động giúp giải phóng năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao. Hiện tại tôi rất hài lòng với chiều cao của các bé, và tin rằng các con sẽ còn cao hơn nữa. Giờ thì trong nhà, người nhỏ bé nhất lại là tô i", Thùy Lâm hóm hỉnh nói. Ngoài chế độ dinh dưỡng, hai con của Thùy Lâm được khuyến khích vận động từ nhỏ.

Với nhan sắc ngày càng nổi bật cùng những tố chất được thừa hưởng từ mẹ, con gái của Hoa hậu Thùy Lâm sớm gây ấn tượng như một gương mặt triển vọng trong thế hệ trẻ. Không chỉ sở hữu chiều cao nổi trội và vẻ đẹp dịu dàng, em còn được kỳ vọng sẽ phát huy tài năng, trở thành “hậu duệ nhan sắc” đáng chú ý trong tương lai.