Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh như búp bê, 3 tuổi đã tự tin làm cô giáo

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh con gái Tuệ An tự tin làm cô giáo, giảng bài về các số đếm cho mẹ.

Khi nàng hậu cố tình nói sai về các số đếm, "cô giáo nhí" đã ngay lập tức chỉnh sửa và đọc đúng các số đếm từ 1-10 xuất hiện trên bảng. Vợ chủ tịch CLB Hà Nội hóm hỉnh chia sẻ: "Giờ em đã ở đẳng cấp khác".

Đoạn video của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngay lập tức đã hút 700.000 lượt xem sau hơn 1 ngày đăng tải. Nhiều người dùng mạng xuýt xoa trước vẻ ngoài lí lắc, đáng yêu của bé Tuệ An. Một số người dự đoán cô bé lớn lên sẽ thông minh, học giỏi.

Bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự tin làm cô giáo.

"Sắp được vào Harvard rồi Ti ơi", "Hôm nay em nhắc bài cho cả mẹ rồi", "Em lém lỉnh đáng yêu thực sự", là những bình luận của cư dân mạng. Trước đó, nàng hậu từng đùa rằng với tình trạng "học trước quên sau", bé Tuệ An khó lòng đỗ Đại học Harvard.

Bên cạnh đó, cách dạy con của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng nhận được nhiều lời khen. Thay vì ép con ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nàng hậu kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, đồng thời khéo léo phân vai để con gái làm “cô giáo”, qua đó tự mình nhắc lại và củng cố những kiến thức đã học.

Vẻ đáng yêu, lí lắc của cô bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô kết hôn vào tháng 10 năm 2022 với doanh nhân Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995, Chủ tịch CLB Hà Nội và là con trai doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Bầu Hiển). Cô sinh con gái đầu lòng (tên Đỗ Tuệ An, gọi thân mật là Titi) vào tháng 7 năm 2023.

Người đẹp vướng nghi vấn đã sinh con thứ hai vào giữa năm 2026. Tương tự lần mang thai đầu lòng, nàng hậu giữ kín chuyện đời tư, hạn chế xuất hiện trước công chúng và dần lộ diện trở lại với vóc dáng thon gọn.

Cô bé Tuệ An- con gái đầu lòng của nàng hậu và chồng chủ tịch từ lâu đã gây sốt mạng xã hội với vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng rạng rỡ hệt như một búp bê nhỏ.

Bước sang tuổi lên 3, cô bé Tuệ An rất tò mò, thích khám phá và liên tục đặt ra những câu hỏi về mọi thứ xung quanh.

Đỗ Mỹ Linh từng hài hước thừa nhận nhiều lần rơi vào cảnh “đứng hình” trước những câu hỏi “tại sao” nối tiếp của con gái. Với một em bé gần 3 tuổi, việc diễn giải những vấn đề vốn quen thuộc với người lớn theo cách đơn giản, dễ hiểu lại không hề dễ dàng.

Làm mẹ cũng khiến cô có thêm một mối bận tâm lớn trong cuộc sống: dù vợ chồng có những chuyến đi riêng, trong tâm trí Đỗ Mỹ Linh vẫn thường xuyên nghĩ đến con gái và cuộc sống thường ngày của Tuệ An.

Trong hành trình đồng hành cùng con gái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cách dạy nhẹ nhàng, gần gũi và không đặt nặng áp lực thành tích. Nàng hậu từng chia sẻ những khoảnh khắc dạy con tập đếm, nhận biết con số và luyện chữ.

Gia đình nhỏ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Bên cạnh việc học kiến thức, cô còn tạo điều kiện để con tham gia các lớp học văn nghệ, qua đó sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là khả năng múa và tạo dáng linh hoạt.

Qua những chia sẻ đời thường, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh chú trọng để con được học hỏi và phát triển theo cách tự nhiên, vừa rèn luyện kiến thức vừa khám phá những sở thích, năng khiếu riêng.

Lớn lên trong một gia đình có lối sống giản dị, Đỗ Mỹ Linh luôn đề cao sự tiết kiệm và biết trân trọng những gì mình đang có. Vì thế, đây cũng là một trong những giá trị cô đặc biệt muốn truyền lại cho con gái Tuệ An. Dù hiện tại gia đình có điều kiện để đáp ứng nhiều mong muốn của con, nàng hậu không muốn bé hình thành tâm lý được chiều chuộng hay có mọi thứ quá dễ dàng.

Thay vào đó, Đỗ Mỹ Linh chú trọng dạy con hiểu giá trị của tiền bạc, biết cân nhắc khi mua sắm và trân trọng những điều mình được nhận. Cô cũng luôn ghi nhớ lời dạy của bà ngoại về cách sống “biết đủ” và muốn biến đó thành bài học dành cho con gái ngay từ những năm đầu đời.

Với nàng hậu, rèn cho trẻ thói quen chi tiêu hợp lý và không đòi hỏi mọi thứ ngay lập tức chính là cách giúp con hình thành lối sống tự lập, biết trân trọng giá trị lao động sau này.