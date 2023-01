Con gái Elvis Presley qua đời ở tuổi 54

Lisa Marie Presley, người con duy nhất của Elvis Presley, đã qua đời hôm thứ Năm. Người đại diện của cô đã xác nhận thông tin với Variety. Cô ra đi ở tuổi 54.

"Priscilla Presley và gia đình Presley bị sốc và đau buồn trước cái chết bi thảm của Lisa Marie yêu quý của họ" - một tuyên bố của gia đình viết - "Họ vô cùng biết ơn sự ủng hộ, tình yêu và lời cầu nguyện của mọi người, đồng thời yêu cầu sự riêng tư trong thời gian rất khó khăn này".

Presley đã phải nhập viện vào sáng thứ Năm sau khi bị ngừng tim tại nhà riêng ở Calabasas, Calif., chỉ hai ngày sau khi cô tham dự Quả cầu vàng 2023 cùng mẹ Priscilla Presley. Cô được đưa đến bệnh viện sau khi các nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo. Theo TMZ, chồng cũ của cô, Danny Keough, đã sống với Presley và thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi các nhân viên y tế đến.

Chỉ vài ngày trước đó, Lisa Marie dường như có sức khỏe tốt khi cô tham dự Quả cầu vàng 2023 cùng mẹ để ủng hộ Austin Butler - người đã thể hiện vai diễn Elvis trong bộ phim tiểu sử về ông. Vai diễn đã giúp Austin giành Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Lisa khi đó thậm chí đã bật khóc khi Butler, 31 tuổi, lên sân khấu nhận giải và nói trong bài phát biểu của mình: "Lisa Marie, Priscilla, tôi mãi mãi yêu bạn".



Tuy nhiên, theo TMZ đưa tin thì vào thứ Năm, Lisa Marie thực sự đã phải đối mặt với cơn đau dạ dày vào ngày trao giải.

Lisa (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bất ổn về sức khoẻ. (Ảnh: HFPA)

Lisa Marie sinh ra ở Memphis, Tenn. vào năm 1968. Cô là con duy nhất của Elvis và Priscilla.

Giống như người cha huyền thoại của mình, Lisa Marie có niềm đam mê âm nhạc và đã cho ra đời ba đĩa hát của riêng mình trong suốt cuộc đời bao gồm "To Whom It May Concern" năm 2003, được chứng nhận vàng, "Now What" năm 2005 và "Storm & Grace" vào năm 2012.

Lisa là con duy nhất của Elvis và Priscilla Presley. (Ảnh: Bettmann Archive)

Lisa Marie cũng là người giám sát Quỹ từ thiện Elvis Presley sau khi cha cô qua đời để đảm bảo di sản từ thiện của ông tiếp tục vượt xa cuộc đời của ông.

Lisa có bốn đứa con, nhưng đã trải qua một mất mát bi thảm cách đây gần ba năm. Vào tháng 7 năm 2020, con trai bà, Benjamin Keough, chết do tự sát bằng súng.

Sau đó, vào tháng 5 năm 2021, Lisa Marie còn chịu nhiều mất mát hơn khi cuộc ly hôn của cô với người chồng thứ tư, Michael Lockwood, được hoàn tất sau 5 năm chia tay.



Lisa cũng từng kết hôn với Danny Keough từ 1988 đến 1994, Michael Jackson từ 1994 đến 1996 và Nicolas Cage từ 2002 đến 2004.