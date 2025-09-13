Con gái Elly Trần: Từng là "em bé hot nhất MXH" nay là thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ

Elly Trần, tên thật Nguyễn Kim Hồng, là một trong những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Sinh năm 1987, cô gây chú ý nhờ vóc dáng gợi cảm và phong cách quyến rũ.

Năm 2014, Elly Trần bất ngờ công khai con gái đầu lòng, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Cadie tên thật mà Mộc Trà, chào đời vào tháng 8/2014. Cô bé gây sốt mạng bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như búp bê.





Cô bé Cadi khi còn nhỏ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần.

Cadie gây ấn tượng với làn da trắng mịn, gương mặt bụ bẫm dễ thương cùng đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn nâu hạt dẻ tự nhiên. Ngay từ những bức ảnh cận mặt đầu tiên được Elly Trần chia sẻ, cô bé đã nhanh chóng "gây sốt", khiến nhiều người say mê bởi vẻ đáng yêu chuẩn em bé lai.

Ngay sau khi những bức ảnh đầu tiên của Cadie Mộc Trà xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" với vô số lời khen ngợi: " Đáng yêu quá!", "Thiên thần!", "Em bé xinh nhất Việt Nam "... Sức hút của cô bé khiến lượng theo dõi trên trang cá nhân của Elly Trần tăng vọt, khi nhiều người chỉ mong được ngắm nhìn Cadie mỗi ngày.

Cadie càng lớn càng đáng yêu, xinh xắn.

Các khoảnh khắc của Cadie liên tục được chia sẻ, thậm chí có bức ảnh còn khiến công chúng lầm tưởng như được trích từ một tạp chí quốc tế. Không ít ý kiến cho rằng Cadie Mộc Trà đẹp tựa một nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Khi Mộc Trà khôn lớn, Elly Trần vẫn thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của con gái và mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Sau 11 năm, Cadie Mộc Trà giờ đã là một bé gái lớn phổng phao. Lên 10 tuổi, nhóc tì đã sở hữu cặp chân dài thẳng tắp, vóc dáng như thiếu nữ. Cô bé cao gần 1,7m, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hứa hẹn là sẽ là Hoa hậu trong tương lai. Sở hữu chiều cao ấn tượng, Mộc Trà được Elly Trần cho tiếp xúc với nhiều bộ môn thể thao từ nhỏ, trong đó bơi lội là hoạt động được duy trì thường xuyên.

Lên 11 tuổi, Cadie trổ mã xinh đẹp và sở hữu chiều cao gần 1,7m.

Cô bé Cadie chăm chỉ học hành lại rất yêu thương mẹ. Khi mẹ buồn phiền vì ồn ào ly hôn, cô bé đã động viên, an ủi mẹ. Không những thế, Cadie luôn tự hào về mẹ. Cô bé chia sẻ: "Là vì má mi (mẹ) đẹp nên sinh ra con cũng đẹp như vậy".

Nhiều dân mạng khen ngợi cô bé ngày càng xinh xắn: "Cưng xỉu, chị 2 nay lớn quá", "Nhìn y chang mẹ Elly luôn", "Cadie nay lớn cao ghê", "Chị ý xinh xắn, đáng yêu, lại còn nói chuyện dạ thưa ngoan quá",...

Bước sang tuổi 11, Cadie Mộc Trà không chỉ chinh phục công chúng bởi chiều cao gần 1m70 cùng nhan sắc ngày càng đáng yêu, mà còn bởi sự ngoan ngoãn, tình cảm và nền nếp.

Từ hình ảnh một "em bé quốc dân" từng được nhà nhà "xin vía", Cadie nay được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân tỏa sáng trong tương lai, thậm chí có thể bước chân vào đấu trường nhan sắc như một ứng viên Hoa hậu tiềm năng.















