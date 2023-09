Con gái đột nhiên mếu máo hỏi "Mẹ là mẹ con thật à?", câu chuyện đằng sau khiến dân mạng dở khóc dở cười

Có một sự thật là dù cùng bố mẹ sinh ra nhưng nhiều khi anh chị em trong nhà lại trông chẳng hề giống nhau, thậm chí có người còn chẳng giống cả bố mẹ luôn. Điều này không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn, dẫu vậy đôi khi nó vẫn khiến những đứa trẻ cảm thấy "băn khoăn".

Như trường hợp mới đây của một cô bé đến từ thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chẳng hạn, cô bé đã giãi bày thắc mắc của mình một cách rất đặc biệt khiến mẹ cô bé dở khóc dở cười theo đúng nghĩa đen. Theo đó, người mẹ trong câu chuyện đã chia sẻ một đoạn video ngắn do camera theo dõi tại siêu thị mini của gia đình cô ghi lại.

Sự việc diễn ra tại Chiết Giang (Trung Quốc) khi cô con gái 15 tuổi có cuộc tâm sự đặc biệt với mẹ mình

Xuất hiện trong video là người mẹ cùng cô con gái năm nay 15 tuổi tên Thụy Thụy. Ngay mở đầu, Thụy Thụy đã hỏi một câu khiến người mẹ không khỏi giật mình.

"Mẹ ơi, mẹ là mẹ con thật à?" , cô bé hỏi.

Cảm thấy khó hiểu, người mẹ kiên nhẫn hỏi lại: "Sao con hỏi vậy?".

Kết quả, cô bé đã bình thản tự hỏi tự trả lời thêm một đoạn dài: "Thế tại sao mẹ xinh như thế mà con lại xấu như thế? Mọi người ai cũng khen mẹ, nói mẹ đẹp. Em gái cũng được khen xinh. Có mỗi con, chẳng ai khen con cả. Chứng tỏ con rất bình thường, thậm chí còn hơi "ugly" (xấu xí) . You know ugly? What's the meaning of ugly? (Mẹ biết ugly nghĩa là gì không?) . Nghĩa là xấu ơi là xấu ấy!".

Nghe đến đây, người mẹ chỉ biết bật cười, sau đó ôm con gái vào lòng và hôn lên trán cô bé một cái.

Nghe những lời nói đầy chân thành của con gái, người mẹ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, đầu tiên là buồn cười...

Sau đó là xúc động, cô còn ôm và tặng con gái một cái hôn nhẹ vào trán để động viên

Clip do người mẹ đăng tải sau đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Cư dân mạng phần lớn đều cảm thấy "dở khóc dở cười" trước màn bộc bạch thật thà của cô bé Thụy Thụy. Mọi người khẳng định rằng thực ra ngoại hình của Thụy Thụy cũng rất dễ thương. Đó là chưa kể đến việc con gái đến 18 tuổi sẽ "lột xác", thậm chí chỉ cần chú ý ăn mặc tóc tai hơn là đã đủ thay đổi rồi. Tuy nhiên, cũng có số ít netizen lo lắng cô bé sẽ tự ti vì quả thực mẹ em rất xinh đẹp và trẻ trung.

Liên quan đến điều này, mẹ Thụy Thụy sau đó đã lên tiếng cho biết cô chỉ muốn đăng video lên MXH để làm kỷ niệm vì thấy con gái mình quá dễ thương. Cô cho hay Thụy Thụy ngoài đời là một cô bé rất lạc quan, yêu đời, em thậm chí còn được coi là liều thuốc chữa lành cho mẹ. Quan hệ giữa cô và con gái cũng rất tốt, hai mẹ con lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, ôm hôn thân thiết. Thụy Thụy học tốt, bên cạnh đó còn có khả năng vũ đạo khi đã theo học bộ môn này từ năm lớp 2 đến giờ.

Cha mẹ cần làm gì khi con cái tự ti vì ngoại hình?

1. Cho trẻ biết "đẹp" là một khái niệm đa chiều

Không có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho cái đẹp. Ở thời điểm này, gương mặt thế này là đẹp nhưng ở thời điểm khác, người ta lại ưa chuộng những nét đẹp khác. Cha mẹ cần để con biết điều này. Hãy giúp trẻ hiểu rằng so với ngoại hình bên ngoài thì vẻ đẹp nội tâm và tri thức còn quan trọng hơn nhiều.

Ảnh minh họa

2. Bản thân cha mẹ nên giảm bớt những cuộc thảo luận về ngoại hình

Một số cha mẹ có thói quen thảo luận về ngoại hình của con mình ngay từ khi chúng mới chào đời rằng chúng trông như thế nào, nét này nét kia của chúng xấu hay đẹp hoặc khen ngoại hình của những đứa trẻ trước mặt con mình... Những lời nói này vô hình trung sẽ khiến trẻ sinh ra cảm giác lo lắng, cảm thấy ngoại hình của mình không được cha mẹ công nhận hay khen ngợi, từ đó sẽ trở nên tự ti về ngoại hình.

Cha mẹ cần hết sức tránh điều này vì mọi bình luận của cha mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tâm lý của con.

3. Để trẻ chuyển hướng chú ý

Đừng để con quá chú trọng đến ngoại hình, hãy để con tập trung vào việc học hỏi, rèn luyện tri thức, bồi dưỡng tài năng, nâng cao sức khỏe... Bởi suy cho cùng, một đứa trẻ dù xinh xắn đến đâu mà cơ thể yếu ớt, cái gì cũng không biết cũng chẳng thể khiến người ta yêu mến cho được.