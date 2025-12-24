Con gái "đến kỳ", phụ huynh phản ánh cách xử lý của thầy giáo gây tranh luận

Nghề giáo viên chủ nhiệm thường được ví là nghề "làm dâu trăm họ". Mới đây, một thầy giáo cấp 3 tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn tin nhắn gây sốc với phụ huynh, qua đó phơi bày nỗi oan ức và áp lực vô hình mà những người đứng trên bục giảng đang phải gánh chịu từ những đòi hỏi vô lý của gia đình.

Tình huống khó xử và cách giải quyết của thầy giáo nam

Sự việc bắt đầu khi một nữ sinh trong lớp bất ngờ đến kỳ kinh nguyệt nhưng không mang theo đồ dùng cá nhân. Trong tình thế cấp bách, em đã tìm đến thầy chủ nhiệm để cầu cứu.

Là đàn ông, việc thầy giáo không có sẵn băng vệ sinh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thầy không hề thờ ơ mà lập tức chạy đi hỏi các cô giáo khác trong văn phòng. Không may là các cô cũng không có sẵn, thầy đành quay lại hướng dẫn học sinh mượn tạm các bạn nữ trong lớp.

Về lý và tình, cách xử lý của thầy giáo được đánh giá là nhiệt tình và đúng mực trong khả năng cho phép. Thế nhưng, phụ huynh của nữ sinh này lại không nghĩ vậy.

"Thầy là chủ nhiệm, sao không chuẩn bị băng vệ sinh?"

Ngay sau khi biết chuyện, mẹ của nữ sinh đã nhắn tin chất vấn thầy giáo với giọng điệu gay gắt: "Con tôi đến kỳ, tìm thầy xin băng vệ sinh, tại sao thầy không đưa cho cháu?".

Dù thầy giáo đã kiên nhẫn giải thích rằng mình là nam giới và đã cố gắng nhờ đồng nghiệp nữ hỗ trợ nhưng không được, vị phụ huynh vẫn không buông tha: "Thầy là chủ nhiệm thì không biết đường chuẩn bị trước à? Con gái đến tháng đau bụng mà thầy bắt nó chạy đi chạy lại mua bán, thầy có trách nhiệm không đấy?".

Khi thầy giáo nhẹ nhàng khuyên phụ huynh nên nhắc nhở con chuẩn bị đồ dùng cá nhân để phòng những tình huống bất ngờ, người mẹ này đã thốt ra một câu nói khiến ai nấy đều ngỡ ngàng: "Nó đến trường đi học thì thầy phải chịu trách nhiệm chứ!".

Giáo viên không phải là "bảo mẫu"

Tư duy "con đến trường là khoán trắng cho thầy cô" của vị phụ huynh trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ dư luận. Trường học là nơi giáo dục tri thức và đạo đức, không phải là nhà trẻ, và giáo viên chủ nhiệm không phải là bảo mẫu riêng để lo từng miếng ăn, giấc ngủ hay vấn đề vệ sinh cá nhân của học sinh cấp 3.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận châm biếm sâu cay: "Nếu theo logic của phụ huynh này, trời lạnh con đi học thiếu áo ấm thì thầy phải mua áo? Sau này con cần nhà, cần xe thì thầy chủ nhiệm cũng phải cấp hay sao?".

Thực tế, học sinh cấp 3 đã đủ lớn để tự trang bị những kỹ năng sống cơ bản, bao gồm việc chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân. Việc phụ huynh không giáo dục con tính tự lập mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho nhà trường chính là một sự thất bại trong giáo dục gia đình.

Nghịch lý "làm ơn mắc oán"

Câu chuyện còn đặt ra một góc nhìn trớ trêu khác mà cư dân mạng tinh ý nhận ra: Nếu thầy giáo nam thực sự lúc nào cũng trữ sẵn băng vệ sinh trong cặp và chủ động đưa cho nữ sinh, liệu phụ huynh này có cảm kích không? Hay lúc đó, họ lại quay sang nghi ngờ thầy giáo "biến thái", có ý đồ xấu hoặc xâm phạm quyền riêng tư của con gái họ?

Ranh giới giữa trách nhiệm và sự đòi hỏi vô lý đôi khi rất mong manh, và chính những phụ huynh thiếu thấu hiểu như trong câu chuyện trên là lý do khiến ngày càng nhiều giáo viên e ngại khi nhận trọng trách chủ nhiệm.

Thanh Hương (Nguồn: Sohu)