Học sinh vắng mặt không báo trước, gọi 11 cuộc đều bị ngắt: Thầy giáo lao đến tận nhà và phát hiện điều kinh hoàng

Trong môi trường học đường, có những giáo viên luôn để mắt đến học sinh từng chi tiết nhỏ. Họ không chỉ dạy kiến thức mà còn dõi theo nhịp điệu hằng ngày của từng đứa trẻ: hôm nay em vui hay buồn, có điều gì bất thường hay không... Đôi khi, chính sự quan tâm tưởng chừng rất giản dị ấy lại trở thành chiếc phao cứu lấy cả một gia đình. Câu chuyện được truyền thông Trung Quốc đưa tin mới đây là một ví dụ điển hình.

Ngày 20/11 vừa qua, lớp 8/6 của một trường trung học ở Liêu Ninh bước vào giờ điểm danh đầu ngày như thường lệ. Khi rà soát danh sách, giáo viên chủ nhiệm, thầy Kiều Quảng Lộc, phát hiện một học sinh vẫn chưa đến lớp. Việc vắng mặt của em không hề được báo trước khiến thầy không khỏi thắc mắc.

Theo quy định cảnh báo an toàn của nhà trường, thầy lập tức gọi cho phụ huynh để xác minh, nhưng điều bất thường lại tiếp tục xảy ra: điện thoại vừa kết nối đã bị ngắt. Một cuộc không được, thầy gọi tiếp. Rồi lần thứ hai, thứ ba… cho đến cuộc thứ 11, tình trạng vẫn lặp lại y hệt. Từ kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp, thầy linh cảm chắc chắn gia đình học trò đang gặp chuyện.

Không chần chừ thêm, thầy Kiều lái xe đến thẳng nhà học sinh. Tới nơi, cánh cổng khóa chặt, tiếng gọi vang lên nhiều lần nhưng không có hồi đáp. Thầy lập tức báo cáo lãnh đạo nhà trường. Thầy Trương Đồng - phó hiệu trưởng đã lập tức cùng thầy Kiều quay lại kiểm tra lần nữa.

Sau nhiều lần đập cửa, người bố mới mở được cửa, nhưng ngay khi cánh cửa bật ra, một luồng khói than đặc quánh xộc thẳng ra ngoài. Cả hai thầy chỉ kịp nhìn nhau trước khi lao vào nhà. Bên trong là cảnh tượng người cha bước đi loạng choạng, người mẹ nói năng rời rạc, còn cậu học sinh thì đã hoàn toàn bất tỉnh.

Khí than bị rò rỉ khiến cả gia đình học trò của thầy Kiều gặp nguy hiểm

Thầy Kiều vội mở toang tất cả cửa sổ cho không khí tràn vào, còn thầy Trương thì gọi ngay cấp cứu. Hàng xóm nghe tiếng động cũng chạy đến hỗ trợ. Khi thấy tình trạng cả gia đình đang nguy kịch vì ngộ độc khí, hai thầy không nói nhiều, mỗi người cõng một người chạy ra ngoài trời cho họ hít thở không khí. Hàng xóm nhanh chóng mang nước đường ấm đưa cho cả ba. Đúng lúc đó, xe cấp cứu xuất hiện. Mọi người cùng phối hợp đưa cả gia đình lên xe để chuyển thẳng tới bệnh viện.

Nhờ được đưa đi kịp thời và được điều trị đúng cách, cậu học sinh tỉnh lại sau vài ngày và một tuần sau đã có thể trở lại lớp học bình thường.

Vào ngày 1/12, sau khi sức khỏe ổn định, bố mẹ học sinh đã mang theo hai tấm cờ cảm ơn đến trường để bày tỏ lòng biết ơn với hai giáo viên đã cứu cả gia đình. Nhưng với thầy Kiều, điều quan trọng nhất là hình ảnh học trò ngồi học trở lại trên lớp. Theo lời thầy, "chỉ cần học sinh trở về với lớp học, thế là đủ".

Gia đình học trò sau đó đã gửi cờ cảm ơn đến trường

Câu chuyện khiến nhiều người xúc động bởi nó cho thấy đôi khi một biểu hiện nhỏ như một cuộc điểm danh hằng ngày lại mở ra cả một cơ hội sống. Sự để tâm của giáo viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiếc lưới an toàn vô hình bao quanh học trò. Khi người lớn chịu khó quan sát và quan tâm từng chút một, đôi khi điều họ cứu không chỉ là buổi học của một đứa trẻ, mà là cả mạng sống của một gia đình.

Theo Sohu