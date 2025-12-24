Phụ huynh cả nước đang ăn mừng vì thông tin này!

Ngay khi báo chí đăng tải thông tin ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chia sẻ việc ủng hộ phương án nghỉ 4 ngày, không khí trên các nhóm chat phụ huynh và văn phòng trở nên rộn ràng hơn hẳn.

Chị Thu Hoài (35 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) không giấu được sự vui mừng: "Mấy hôm nay tôi cứ thấp thỏm theo dõi tin tức. Con cái vừa thi học kỳ xong, áp lực bài vở căng thẳng, nếu chỉ nghỉ đúng 1 ngày 1/1 thì chẳng đâu vào đâu, ngủ nướng một giấc là hết ngày. Nghe tin Công đoàn ủng hộ nghỉ thông 4 ngày, vợ chồng tôi như mở cờ trong bụng. Cả nhà đang tính '"ên kèo" đi cắm trại hoặc về vùng ngoại ô để các con được chạy nhảy, hít thở không khí trong lành".

Cùng tâm trạng phấn khởi, anh Minh Tuấn (TP.HCM) cho biết, 4 ngày là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn mà không cần xin nghỉ phép thêm. "Tâm lý chung là ai cũng muốn có một kỳ nghỉ ra tấm ra món. Đi làm cả năm vất vả, chỉ mong những dịp này để bù đắp tình cảm cho con cái", anh Tuấn chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Tranh thủ về quê, né cao điểm Tết Âm lịch

Không chỉ các gia đình muốn đi du lịch, thông tin này còn là "tin vàng" đối với những người lao động xa quê đang làm việc tại các thành phố lớn.

Chị Lan (quê Nam Định, làm việc tại Bình Dương) xúc động: "Tết Nguyên đán thì vé tàu xe đắt đỏ, lại chen chúc. Nếu Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày, vợ chồng tôi sẽ tranh thủ đưa hai cháu về thăm ông bà nội ngoại. Vừa thong thả, vừa tiết kiệm chi phí, lại đỡ nhớ nhà. Ông bà ở quê nghe tin cũng gọi điện lên hỏi thăm suốt, mong ngóng cháu về"/

Việc hoán đổi ngày làm việc (làm bù thứ Bảy ngày 10/1 để nghỉ thứ Sáu ngày 2/1) được đánh giá là sự linh hoạt cần thiết, phù hợp với nhịp sống hiện đại và nhu cầu tái tạo sức lao động.

Con số biết nói: 62% người lao động gật đầu

Sự hào hứng của các phụ huynh hoàn toàn trùng khớp với kết quả khảo sát thực tế. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên fanpage Công đoàn Việt Nam. Kết quả tính đến trưa 24/12 cho thấy sự áp đảo của phương án nghỉ dài: Trong hơn 46.000 lượt bình chọn, có tới 62% đồng ý hoán đổi để nghỉ liền 4 ngày.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định đề xuất này là "hoàn toàn phù hợp và là mong muốn chung của nhiều người lao động".

Hiện tại, dù Bộ Nội vụ vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành, nhưng sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Công đoàn và niềm vui của đông đảo phụ huynh, người lao động đang tạo nên tín hiệu rất tích cực. Người dân đều hy vọng phương án này sớm được chốt chính thức để các gia đình và doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch trình, vé tàu xe cho một kỳ nghỉ lễ ý nghĩa.