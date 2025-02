Ồn ào giữa đạo diễn Lê Quốc Nam và diễn viên Minh Dự tiếp tục có diễn biến mới khi chiều 5/2, Tú My - con gái của Lê Quốc Nam - đã có bài đăng chính thức trên trang cá nhân, lên tiếng về sự việc gây tranh cãi trong hậu trường.

Cụ thể, Tú My xác nhận giữa cô và Minh Dự đã xảy ra tranh luận căng thẳng liên quan đến vấn đề vở diễn, dẫn đến cả hai lớn tiếng với nhau. Trong bài đăng, Tú My cho biết Minh Dự khi đó có giận dữ, đứng dậy, đẩy ghế và ném kính xuống đất. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh hành động này không trực tiếp tác động đến cô mà chỉ là phản ứng trong lúc căng thẳng. Đồng thời, Tú My gửi lời cảm ơn đến bạn bè và mọi người đã quan tâm, bảo vệ cô trong những ngày qua.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời giải thích làm rõ hơn vụ việc, song cũng có không ít bình luận cho rằng bài đăng của Tú My đang cố gắng "hạ nhiệt" sự việc.

Bài đăng lên tiếng của diễn viên Tú My về ồn ào liên quan đến Minh Dự

Trước đó, vào trưa 4/2, đạo diễn Lê Quốc Nam bất ngờ đăng tải một bài viết gây chú ý trên trang cá nhân, trong đó nhắc đến một nhân vật có tên Minh Dự và tố nam diễn viên có hành động tác động vật lý với con gái của anh trong hậu trường.

Theo nội dung từ bài viết của đạo diễn Lê Quốc Nam, sự việc xảy ra khi con gái anh - người đang giữ vai trò Đài Trưởng - có nhiệm vụ nhắc nhở diễn viên ước chừng thời gian để tránh gây ảnh hưởng người diễn sau trong một show. Theo NS Lê Quốc Nam, sau khi bị nhắc diễn lố giờ thì trong cuộc họp sau đó, nhân vật Minh Dự trong bài đăng đã "phang ghế" vào con gái của anh.

Đạo diễn Lê Quốc Nam bất ngờ réo tên một người là "Minh Dự" vào bài đăng gây sốc

Bài viết nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, hiện tại tất cả thông tin chỉ đến từ một phía Lê Quốc Nam, chưa có bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào xác thực vụ việc.

Không lâu sau khi đăng tải, bài viết đã được Lê Quốc Nam ẩn khỏi trang cá nhân, làm dấy lên nhiều đồn đoán về diễn biến tiếp theo của sự việc. Kế đến, NS Lê Quốc Nam tiếp tục cập nhật thêm một status mới, trong đó tuyên bố sẽ tạm ẩn bài đăng về trạng thái cá nhân trong 3 ngày để chờ đợi sự công bằng.

"Vì thương con bé và một lời khuyên từ một người em mà mình cũng rất thương, nên mình sẽ chuyển status qua cá nhân trong 3 ngày để chờ sự công bằng. Cảm ơn quý báo đã liên lạc và tất cả những người đã thương ủng hộ Lê Quốc Nam", nam nghệ sĩ viết.

Thông báo về thời hạn 3 ngày của NS Lê Quốc Nam về vụ việc liên quan đến diễn viên Minh Dự

Sau khi bị đạo diễn Lê Quốc Nam nhắc tên trong một bài đăng gây chấn động, Minh Dự trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Dù đã trả lời với truyền thông mọi chuyện có thể là hiểu lầm nhưng Minh Dự vẫn không thoát khỏi sự công kích của cư dân mạng.

Theo đó, netizen đã nhanh chóng tràn vào fanpage và trang cá nhân của Minh Dự để bày tỏ phản ứng trái chiều. Nhiều bài đăng gần đây của Minh Dự bị thả phẫn nộ hàng loạt, kèm theo những bình luận đầy tiêu cực. Không những vậy, cư dân mạng còn "đào" lại ồn ào cũ của Minh Dự để bàn tán trở lại.

Bên cạnh ý kiến tiêu cực thì vẫn có netizen cho rằng cộng đồng mạng nên bình tĩnh vì việc công kích cá nhân qua mạng xã hội là hành động không nên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng làn sóng phản đối Minh Dự trong lùm xùm mới này đang diễn ra cực kỳ mạnh mẽ.