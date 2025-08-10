Con gái Cường Đô La mừng sinh nhật tròn 5 tuổi, ngày càng ra dáng tiểu mỹ nhân

Mới đây, người đẹp Đàm Thu Trang đã đăng tải bộ ảnh của con gái trong sinh nhật lần thứ 5. Cô bé Suchin diện váy công chúa điệu đà, xinh xắn đáng yêu đốn tim dân mạng. Bà xã Cường Đô La viết: "Happy birthday em … công chúa bé nhỏ của mẹ".

Ở tuổi lên 5, cô bé Suchin ngày càng xinh xắn.

Cô bé diện nhiều bộ váy khác nhau, mái tóc uốn nhẹ điểm xuyết phụ kiện ánh kim, kết hợp lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ rạng rỡ. Phía dưới bộ ảnh, nhiều dân mạng xuýt xoa khen vẻ ngoài của cô bé Suchin. Trong khi anh cả Subeo đang gây sốt với vẻ ngoài cực phẩm thì em gái Suchin được dự đoán sẽ là mỹ nhân trong tương lai, thu hút sự quan tâm không hề nhỏ.

Ở tuổi lên 5, cô bé ngày càng xinh xắn. Sở hữu ngoại hình từng được ví như "bản sao" của bố khi còn nhỏ, nay con gái doanh nhân Cường Đô La lại trông giống mẹ hơn. Ái nữ được nhận xét là lớn phổng phao, toát lên vẻ dịu dàng. Đàm Thu Trang tiết lộ con gái muốn hóa thân thành nhân vật Pony nên đã chiều lòng con.

Sở hữu ngoại hình từng được ví như "bản sao" của bố khi còn nhỏ, nay con gái doanh nhân Cường Đô La lại trông giống mẹ hơn.

Bên cạnh đó, bà xã Cường Đô La bày tỏ sự xúc động khi ngắm nhìn con gái lớn lên từng ngày. Cô từng chia sẻ: "Ngắm hình em xong mới thấy sao mà nhanh quá. Mới ngày nào mẹ sinh em ra, nhiều đêm vừa ngồi ngủ vừa hút sữa còng cả lưng nhìn em bé xíu xiu rồi nghĩ bao giờ em của mẹ mới lớn nhỉ để cùng mẹ đi khắp nơi…

Vậy mà giờ em không những sắp 5 tuổi mà con được mẹ cho lên chức chị ba của em Sutin luôn rồi. Yêu em vô cùng em ơi".

Trước sinh nhật con gái không lâu, Cường Đô La đã gửi bức thư đầy ngọt ngào đến ái nữ. Anh bày tỏ tình cảm yêu thương, gọi Suchin là “bình rượu mơ”, đồng thời dành lời khen khi thấy con gái ra dáng chị cả, biết yêu thương và nhường nhịn em trai.

Cường Đô La gọi con gái là "bình rượu mơ".

Cường Đô La nhắn nhủ: " 'Bình rượu mơ' của ba. Tình yêu baba dành cho con không thể nói thành lời! Từ khi có em Sutin, con luôn che chở, bảo vệ và luôn bên cạnh em, luôn để dành cho em mỗi khi ai cho con bánh kẹo mà con thích ăn nhất con cũng không ăn mà để dành về ăn chung với em.

Em thích đồ chơi mà con thích con cũng nhường em. Không ai chỉ nhưng con tự nhận thức và là cô bé hiểu chuyện! Ít ngày nữa thôi là đến sinh nhật của con rồi. Ba yêu con nhiều biết bao Suchin của baba".

Ở nhà, Suchin luôn thể hiện tình cảm yêu thương em trai Sutin. Cô bé thường ôm, hôn má, cưng nựng và hát cho em nghe; ra ngoài dạo phố lại thích nắm tay dắt em đi. Có lần trong bữa tối, Suchin thủ thỉ với mẹ: “Đi học, con nhớ em”. Khi được hỏi thích điều gì ở em, cô bé hồn nhiên trả lời rằng thích đôi mắt, đôi má, chiếc miệng và cả tay chân của em nhỏ.

Ở nhà, Suchin luôn thể hiện tình cảm yêu thương em trai Sutin.

Suchin cũng nghĩ ra nhiều trò để chơi cùng em, từ đóng giả cô giáo dạy nhận biết các loại trái cây và con vật, đến nghiêm giọng nhắc “Tập trung học” khi “học trò” mải nghịch. Thỉnh thoảng, bé còn đặt em vào xe đẩy siêu thị mini, giả vờ đem “bán”. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được Đàm Thu Trang chia sẻ trên mạng xã hội, khiến bạn bè và khán giả bật cười trước sự hồn nhiên, hài hước của Suchin.