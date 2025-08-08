Subeo hiện tại: Gần 1m80 trổ mã cực phẩm, mang khí chất "người thừa kế" khi thực tập ở tập đoàn Cường Đô La

Mới đây, doanh nhân Cường Đô La chia sẻ câu chuyện thực tập tại tập đoàn của con trai cả - Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, SN 2010). Trong loạt ảnh được chia sẻ, Subeo thử sức ở nhiều vị trí khác nhau trong tập đoàn có ba là Chủ tịch HĐQT. "Thiếu gia trẻ" tập trung và nghiêm túc trong từng nhiệm vụ, từ phục vụ bàn, chăm sóc khách hàng cho đến tham dự các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh.

Khi diện sơ mi xanh nhạt, quần tây, thẻ nhân viên trên cổ, Subeo bật ngay "mood" như tổng tài trẻ. Gương mặt sáng đầy trưởng thành của con trai Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng chưa bao giờ ngừng bất ngờ, visual tuổi 15 đúng chuẩn soái ca tương lai. Ở những khoảnh khắc khác, khi khoác lên mình đồng phục đen của nhà hàng, Subeo lại toát lên hình ảnh nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và tập trung, đặc biệt gây ấn tượng với ánh mắt nghiêm túc khi phục vụ khách.

Subeo gây sốt với chiều cao gần 1m80 nổi bật, vóc dáng cao lớn và khí chất ngời ngời như "tổng tài nhí"

Khi thực tập vị trí trong nhà hàng, Subeo mặc đồng phục đơn giản nhưng gây sốt bởi vẻ tập trung cao độ

Điểm chung trong mọi khung hình chính là khí chất của Subeo, vừa có nét chững chạc của tuổi trưởng thành, vừa giữ được sự năng động và tươi mới của lứa tuổi học trò. Nhiều netizen nhận xét, ngoại hình cùng thần thái tự tin khiến Subeo dù đang là thực tập sinh nhưng vẫn mang dáng dấp của một "người thừa kế" thực thụ.

Bức ảnh gây sốt khi ghi lại dáng ngồi và phong thái tuy 2 mà 1 của Cường Đô La và Subeo

Loạt khoảnh khắc làm thực tập sinh của Subeo khiến dân mạng trầm trồ visual của cậu cả

Sinh ra trong chốn hào môn, tuy nhiên Subeo có cuộc sống kín tiếng, mọi hình ảnh đời thường đều do bố mẹ chia sẻ. Subeo nhận được sự yêu thương từ gia đình riêng của bố mẹ, nhóc tỳ hiện cũng là anh cả của 4 em là Suchin - Sutin, Lisa - Leon. Cường Đô La từng chia sẻ Subeo là người tự lập, quần áo và kiểu tóc sẽ tự quyết định chứ không phụ thuộc vào bố mẹ.

Ở độ tuổi 15 nhưng "cậu cả" nhà giàu đã cao gần 1,8m, phong cách ăn diện đơn giản nhưng toát ra khí chất "tổng tài" ngời ngời. Subeo sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đường nét hài hòa, mang nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Ở độ tuổi thiếu niên, Subeo gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội, dễ dàng lấn át nhiều người trưởng thành khi chụp ảnh chung. Dự đoán, cậu bé sẽ sở hữu chiều cao ấn tượng trong thời gian tới.

Subeo thường được bắt gặp trong những bộ trang phục đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, nam tính. Từ áo dài truyền thống trong dịp Tết, áo polo trẻ trung, đến những bộ suit khi dự sự kiện cùng bố mẹ, Subeo luôn ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, phù hợp với lứa tuổi.

Cậu cả nhà Cường Đô La cao khoảng 1m8

Visual trổ mã ngày càng điển trai

Nhóc tỳ hiện tại đã cao hơn Hồ Ngọc Hà

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010. Ngay từ khi sinh ra, Subeo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông lẫn khán giả. Dù hiện tại, bố mẹ đều đã có gia đình riêng, song cả hai vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ấm và không để nhóc tỳ cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa.

Vào tháng 5 vừa qua, Subeo đang đến New Zealand để xem trường chuẩn bị cho kỳ du học sắp tới. Theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand. Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Tìm hiểu trên các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại Auckland Grammar là con số không tầm thường. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 349 - 388 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 310 triệu đồng). Vậy ra, chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số 650 - 700 triệu đồng.