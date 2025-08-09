Bé Gạo chính thức được bố Huy Trần cho lên sóng, trạng thái của mẹ bỉm Ngô Thanh Vân gây chú ý

Sau thời gian chờ đợi, cặp đôi Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ và con, chính thức hé lộ hình ảnh bé Gạo với công chúng.

Trong bài viết, nam người mẫu bày tỏ xúc động: “Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay.” Đi kèm là những hình ảnh tại phòng sinh, ghi lại giây phút Ngô Thanh Vân ôm con gái trên ngực, ánh mắt đầy yêu thương.

Một tấm hình khác cho thấy tổ ấm nhỏ của “đả nữ” rạng rỡ hạnh phúc. Bé Gạo được quấn khăn, đội mũ hồng, nằm gọn trong vòng tay bố mẹ. Phía sau, dòng chữ “Welcome Gạo” cùng bóng trang trí màu hồng tạo nên bầu không khí ấm áp, tràn ngập niềm vui.

Điều gây chú ý là trạng thái của Ngô Thanh Vân sau sinh: gương mặt vẫn giữ nét tươi tắn, rạng rỡ và ánh nhìn đầy trìu mến dành cho con. Không ít khán giả gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khoảnh khắc viên mãn của nữ diễn viên ở tuổi 46.

Sự xuất hiện của bé Gạo đánh dấu một cột mốc mới trong hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần – cặp đôi từng nhận được nhiều lời chúc phúc khi kết hôn vào năm 2022. Hình ảnh gia đình ba người hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm của ngày hôm nay.