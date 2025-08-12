"Tổng tài tuyệt đối diện ảnh" như xé truyện bước ra chính la Subeo - con trai của doanh nhân Cường Đô La và "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Sau tan vỡ của bố mẹ, Subeo vẫn nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc từ cả hai bên gia đình. Càng lớn, nhóc tỳ càng ít xuất hiện trước công chúng nhưng những lần hiếm hoi lộ diện đều gây trầm trồ.

Mới đây, Subeo như "soái ca", khoe vẻ ngoài chững chạc và lịch lãm khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật em gái Suchin. Trong ảnh do doanh nhân Cường Đô La đăng tải, Subeo diện outfit đơn giản với sơ mi đen, quần tây nhưng vẫn cực nổi bật nhờ vóc dáng cao lớn phổng phao. Nếu như năm ngoái, Subeo vẫn chỉ mới 1m76, thì nay ở tuổi 15, cậu cả hào môn đã "nhảy vọt" lên chiều cao ấn tượng 1m80, đứng cạnh bố và mẹ kế đã nổi bật thấy rõ. Nhiều nhiều nhận xét Subeo đang ở giai đoạn "trổ mã" nhan sắc ngoạn mục, hứa hẹn tương lai sẽ là một gương mặt hot hòn họt trong giới rich kid Việt. Chiều cao của Subeo chắc chắn sẽ còn phát triển hơn trong thời gian tới.

Subeo cao lớn vượt trội trong khung ảnh sinh nhật em gái Suchin

Ở tuổi 15, Subeo đã có khí chất của "tổng tài tương lai"

Subeo cao 1,8m, ngoại hình thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ

Từ sau khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang dành hầu hết thời gian để chăm sóc các con và kinh doanh riêng. Mẹ bỉm nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Cựu người mẫu khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Cường Đô La từng chia sẻ Subeo là người tự lập, quần áo và kiểu tóc sẽ tự quyết định chứ không phụ thuộc vào bố mẹ. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà tự hào khoe con trai là cậu bé tâm lý, ngoan ngoãn, tuy ít nói nhưng rất biết quan tâm, để ý những người xung quanh. Cô không đặt yêu cầu con trai phải học giỏi mà chỉ mong bé sống tử tế, biết yêu thương.

Subeo luôn góp mặt trong những dịp đặc biệt cùng gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ về con trai trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Henry (Subeo) là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò, đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, Henry không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng".

Vào tháng 5 vừa qua, Subeo đang đến New Zealand để xem trường chuẩn bị cho kỳ du học sắp tới. Theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand. Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Tìm hiểu trên các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại Auckland Grammar là con số không tầm thường. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 349 - 388 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 310 triệu đồng). Vậy ra, chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số 650 - 700 triệu đồng.

Subeo nay cũng đã "vượt mặt" Hồ Ngọc Hà khi xuất hiện trong khung ảnh gia đình