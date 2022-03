Con gái của Bình Minh - Anh Thơ "lộ" nhan sắc siêu mẫu, nhưng 1 CHI TIẾT trên trang phục khiến ai nấy xuýt xoa: Cách dạy con hiếm thấy

Bình Minh khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó Nam tiến và chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và dẫn chương trình. Bình Minh kết hôn cùng doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Dù không hoạt động showbiz, chị quen mặt với công chúng khi có nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Sau khi về chung một nhà, cả 2 sớm chào đón 2 cô con gái xinh xắn là An Nhiên và An Như.

Trong những bức ảnh mới đây cùng gia đình được người mẫu Bình Minh chia sẻ, trong khi An Nhiên được nhận xét sở hữu những đường nét giống mẹ. cô em An Như lại gây bất ngờ vì giống hệt bản sao của bố. Mới 9 tuổi, An Như đã cao 1m53. Gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài siêu mẫu khiến cô bé được dự đoán sẽ là cái tên "làm nên chuyện" sau này.

Gia đình giàu có nhưng ít khi tiêu xài hoang phí cho đồ hiệu xa xỉ

Dù gia đình dư dả nhưng Bình Minh và bà xã không vì thế mà cho con đua đòi đồ xa xỉ. Ngược lại, hai bé thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh đơn giản từ những nhà mốt danh tiếng nhưng có giá ở mức tầm trung.

Cô bé An Nhiên từng mặc chiếc áo thun họa tiết chuột Mickey với giá 249 ngàn đồng. Hai chị em cùng sở hữu áo thun kiểu Tie Dye của GAP, giá chỉ khoảng 360 ngàn đồng. Một kiểu áo thun đắt đỏ hơn mà An Nhiên và An Như mặc chỉ ở mức 600 ngàn đồng.

Bình Minh và Anh Thơ rất chú trọng đến việc dạy con. Bà xã nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không nuông chiều các yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

Trong cuộc sống thường ngày, cả An Nhiên và An Như đều được bố mẹ nuôi dạy cực kỳ cẩn thận. An Như hiện học tại một trường Quốc tế có tiếng ở Sài Gòn. Tại trường, cô bé hòa nhập với bạn bè, tham gia sinh hoạt văn nghệ và có thành tích học tập tốt.

Dù bận rộn công việc riêng, cả Bình Minh và Anh Thơ đều dành tối đa thời gian trong ngày cho các bé. Cặp vợ chồng không ít lần bày tỏ sự tự hào khi hai con đều thông minh, học giỏi. Bà xã nam MC cũng rất tâm lý và nhẹ nhàng trong cách dạy con.

Trong đợt dịch , Anh Thơ đã cùng các con ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ phải đi cách ly. Bà xã của Bình Minh thỏa thuận với hai cô con gái: "Mẹ sẽ đóng góp vào quỹ để mua quà, mua sách và thực phẩm cho các bạn, còn 2 em thì viết thư thăm hỏi và động viên các bạn".

Nam diễn viên thừa nhận, bản thân là một ông bố "quấn quýt" với con. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được vui đùa, chăm sóc 2 con gái nhỏ. "Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con", nam diễn viên bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn.

