Con gái chủ vựa gạo Long An nhận quà hồi môn hơn 300 tỷ đồng

Trong đám cưới, phần trao quà hồi môn luôn được nhiều người mong đợi nhất. Bởi quà hồi môn dành cho cô dâu và chú rể vừa để bày tỏ tình cảm, vừa để bố mẹ thể hiện những gì tốt nhất của gia đình dành cho cả hai. Tùy từng điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, có nhiều nhà khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi quà hồi môn lên đến cả tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.



Mới đây, đám cưới của cô dâu Ngọc Thy tại Long An thu hút sự chú ý bởi được bố mẹ trao quà hồi môn hơn 300 tỷ đồng. Được biết, gia đình cô dâu là một trong những vựa gạo chuyên xuất khẩu gạo lớn nhất Long An. Do vậy, bố mẹ Ngọc Thy dành nhiều phần quà giá trị khi con gái đi lấy chồng.

Bố mẹ cô dâu trao nhiều quà giá trị cho con gái đi lấy chồng

Theo đó, cô dâu lấy chồng Ấn Độ nhận được các món quà gồm trang sức là 2 chiếc vòng tay tương đương 2 cây vàng (khoảng hơn 100 triệu đồng); một cơ sở kinh doanh của gia đình trị giá 10 triệu USD (khoảng 253,3 tỷ đồng); một căn nhà tại TP.HCM trị giá 24 tỷ đồng; 1 chiếc Mercedes trị giá 2,3 tỷ đồng;...

Bên cạnh đó, phía nhà trai cũng như bạn bè của cặp đôi còn dành nhiều phần quà giá trị như tiền mặt 200 nghìn USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) và các trang sức như nhẫn, vòng tay, vòng cổ bằng kim cương. Ngoài ra, vì chú rể theo đạo Hindu nên gia đình cũng có món quà làm bằng vàng gửi đến cặp đôi với ý nghĩa chúc 2 vợ chồng hạnh phúc và sớm có em bé.

Ngọc Thy và ông xã người Ấn Độ

Không chỉ gây choáng với quà hồi môn giá trị khủng, đám cưới của cặp đôi cũng được đầu tư nhiều vào không gian trang trí. Theo chia sẻ của Thanh Tứ - quản lý đơn vị thiết kế và trang trí tiệc cưới của cặp đôi cho biết tổng số tiền dành cho không gian lên tới gần 2 tỷ đồng với 100% hoa tươi.

Không gian tiệc cưới của cặp đôi

Ngay sau khi những hình ảnh đám cưới của Ngọc Thy và ông xã người Ấn Độ được chia sẻ, dân tình không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ mà còn thi nhau vào “xin vía”.

- “Đám cưới hoành tráng nhất mình từng xem”.

- “Ước được nhận quà hồi môn như cô dâu chú rể, chúc hai bạn hạnh phúc”.

- “Ngưỡng mộ quá, gia đình 2 bên đều có điều kiện, 2 bạn cũng rất đẹp đôi”.