Ngày 1/9, loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Chu Châu và con gái bất ngờ được chia sẻ, ngay lập tức nhận về sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trong ảnh, bé gái nhà Chu Châu gây thiện cảm với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lanh lợi cùng nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, gương mặt bé còn được tô điểm bằng những hình vẽ màu sắc, tạo nên vẻ ngoài đáng yêu khó cưỡng.





Chu Châu xuất hiện trong set đồ đơn giản, nhấn nhá bằng chiếc mũ lưỡi trai đỏ nổi bật. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được thần thái tươi trẻ và rạng rỡ, đặc biệt là khi ở bên con gái.

Khoảnh khắc cả hai cùng ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ gợi lại sự hồn nhiên, ngập tràn màu sắc tuổi thơ. Trong khi đó, hình ảnh Chu Châu đẩy xe cho con hay bế bé trong vòng tay đều toát lên sự tận tụy, dịu dàng của một người mẹ.





Đặc biệt, những bức hình cả gia đình cùng nhau chụp chung với nụ cười giòn tan khiến nhiều người phải xuýt xoa: “Đây chính là hình mẫu hạnh phúc gia đình giản dị nhưng trọn vẹn mà ai cũng mong ước” .





Không cần son phấn cầu kỳ hay khung cảnh sang trọng, chính sự tự nhiên và tình cảm chân thật đã giúp loạt ảnh của Chu Châu và con gái trở thành tâm điểm. Công chúng dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp viên mãn và năng lượng tích cực mà gia đình nữ diễn viên lan tỏa.