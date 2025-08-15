Hàng loạt mỹ nhân Hoa ngữ như Cao Viên Viên, Chu Châu, Chung Sở Hy đã chứng minh: Chỉ cần khéo chọn kiểu dáng và màu sắc, đồ đan móc có thể vừa mát, vừa sang, vừa khiến người mặc tỏa sáng như nàng thơ. Trên sàn runway lẫn street style, từ Ralph Lauren đến Chanel đều tung ra loạt thiết kế “mê hoặc” với kỹ thuật đan móc tinh xảo, đưa món đồ tưởng chừng mộc mạc thành xu hướng thời trang không thể bỏ lỡ.

Sao nữ “thắp lửa” cho đồ đan móc

Cao Viên Viên thanh lịch với áo đan móc màu kem kết hợp chân váy đen vừa nhã nhặn vừa hiện đại. Chu Châu lại khoe vẻ nữ tính phóng khoáng trong set đồ đan móc nguyên bộ, thả dáng nơi ban công đầy hoa như đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải. Chung Sở Hy chọn phối áo đan móc cùng quần jeans, tạo nên phong cách giao hòa giữa sự tự do và chất đô thị.

Không hẹn mà gặp, họ đều trở thành “nàng tiên đan móc” của mùa hè, truyền cảm hứng cho trào lưu mặc nhẹ, mát và có gu.

Trên sàn diễn Xuân - Hè 2025, đan móc xuất hiện dày đặc: Ralph Lauren: Áo cardigan đan móc phối váy dài, vẽ nên bức tranh nữ tính kiểu đồng quê. Gucci: Đưa đan móc vào áo gilet vintage, gợi nhớ không khí nghỉ dưỡng Nam Âu. Chanel: Váy đan móc trắng ngọc trai, thanh mảnh và sang trọng cho mùa hè. Kết cấu đan nhẹ, khe hở tinh tế tạo cảm giác “quần áo biết thở”, giúp người mặc thoải mái mà vẫn tinh tế.

Vì sao đan móc “ghi điểm” tuyệt đối?

1. Độ hở tinh tế

Đan móc đẹp ở chỗ “nửa kín nửa hở”, không ngọt ngào như ren, không trực diện như lụa, nhưng lại đủ để khoe nét gợi cảm. Hầu hết các thiết kế trên thị trường có độ xuyên thấu 30% - 50%, vừa đủ để gợi sự tò mò mà không phô trương.

Tip:

- Kiểu đan dày hoặc có lót trong phù hợp đi làm, giữ an toàn.

- Kiểu đan thưa mặc cùng bra top, áo hai dây hoặc áo lót thể thao để tạo điểm nhấn mà vẫn tinh tế.

2. Form dáng quyết định phong cách

- Bám sát cơ thể: Hợp với người có vóc dáng gọn, giúp tôn đường cong.

- Dáng rộng/áo khoác: Mang lại vibe du lịch, thoải mái và bay bổng.

- Áo ngắn: Tối ưu tỉ lệ cơ thể, khoe eo.

- Áo dáng T-shirt: Dễ mặc, che khuyết điểm tốt.

3. Màu sắc - Càng nhạt càng sang

Màu trắng, kem, pastel giúp làm nổi bật đường đan, tạo cảm giác mát mắt. Đồng thời, gam màu nhạt không hút nhiệt, lý tưởng cho mùa hè nắng gắt và cũng dịu dàng khi mùa thu sang. Đây cũng là bảng màu hợp “check-in” ngoài trời khi nắng và lá cây tạo hiệu ứng lung linh.

4. Đa phong cách - Đa ứng dụng

- Với blazer hoặc quần tây: Thanh lịch, hợp công sở.

- Với jeans: Trẻ trung, năng động.

- Với váy maxi hoặc chân váy boho: Tự do, lãng mạn.

- Làm áo khoác bikini: Hoàn hảo cho kỳ nghỉ biển.

Ngoài áo, đan móc còn xuất hiện ở váy liền, jumpsuit, thậm chí túi xách và mũ, biến thành “gia vị” thời trang cho cả mùa.

Trong guồng quay nhanh của cuộc sống, đan móc mang đến một nhịp chậm, mềm mại, thư thái và gần gũi. Đó không chỉ là thời trang, mà còn là cảm xúc: Một chút nắng, một chút gió, và một chút lãng mạn len vào từng mũi chỉ.



