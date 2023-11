Con gái chia sẻ loạt tin nhắn với Hồ Hoài Anh, khẳng định 1 điều về bố

Vào ngày 16/11, bé Mina - con gái đầu lòng của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã đăng tải những hình ảnh trên mạng xã hội. Nhóc tỳ gây chú ý khi chia sẻ đoạn tin nhắn và khoảnh khắc đáng nhớ với bố Hồ Hoài Anh. Nam nhạc sĩ sinh năm 1979 không ngần ngại bày tỏ tình cảm với con gái qua những dòng tin nhắn: "Bố nhớ hình ảnh đáng yêu của con khi nhỏ, lúc nào cũng yêu bố", "Chúc con yêu 1 ngày học thật vui và hiệu quả nhé"...

Hồ Hoài Anh quan tâm tới cuộc sống của con gái như sở thích về quần áo, hỏi thăm chuyện đi học. Đặc biệt, khi bé Mina bày tỏ mong muốn được ăn gà ủ muối, nam nhạc sĩ liền đồng ý ngay và gọi đặt hàng cho con gái. Đính kèm với loạt hình ảnh này, bé Mina còn khẳng định một điều về bố: "My dad is the sweetest" (Tạm dịch: Bố tôi là người ngọt ngào nhất).

Con gái Hồ Hoài Anh chia sẻ những khoảnh khắc tươi cười hạnh phúc bên bố

Nam nhạc sĩ thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho con gái đầu lòng

Hồ Hoài Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với bé Mina qua những dòng tin nhắn

Lưu Hương Giang kết hôn cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi có với nhau 2 con gái là bé Hồ Khánh Hà (Mina) và Hồ Tú Anh (Misu). Thời gian gần đây, nam nhạc sĩ vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân với Lưu Hương Giang. Trước đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua họ không còn xuất hiện chung tại các sự kiện giải trí.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 5/2023, khi được hỏi về Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang trả lời: "Dù thế nào chúng tôi cũng đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con". Lưu Hương Giang cũng thừa nhận bản thân đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua: "Đến bây giờ, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tôi nghĩ những gì đã qua, có thể là khó khăn nhất cuộc đời mình rồi. Trải qua từng đó chuyện rồi, tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Đó là cách tôi luyện cho bản thân giữ tâm thế vững vàng, đi tiếp con đường của mình, dù cho có cô đơn, vất vả hơn".

Từ khi trở về từ Tây Ban Nha và thành tâm điểm chú ý, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh im hơi lặng tiếng

