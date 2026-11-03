Con gái bước vào tuổi teen, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận: “Mẹ lúng túng chẳng biết ứng xử với con thế nào”

Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã đăng ảnh và lời chúc mừng sinh nhật tuổi 14 của con gái Tuệ Lâm. Bà mẹ 3 con tiết lộ con gái đã bước vào tuổi teen với nhiều thay đổi trong tâm lý, tính cách.

Đôi khi, Phạm Quỳnh Anh cảm thấy lúng túng, khó xử khi không biết phải đối xử với con gái thế nào.

"Có những lúc mẹ thấy lo lắng, có những khi mẹ bối rối, thậm chí lúng túng chẳng biết phải ứng xử với con thế nào cho đúng. Bởi mẹ biết, con đang lớn lên từng ngày, còn mẹ cũng đang học cách làm mẹ của một cô con gái tuổi teen", trải lòng xúc động của giọng ca 8X.

Phạm Quỳnh Anh mừng con gái đầu lòng tròn 14 tuổi.

Phạm Quỳnh Anh mong con gái thông cảm những lúc mẹ chưa hiểu cảm xúc của con và vẫn đang học cách lắng nghe, thấu hiểu để là người bạn thân của con gái: "Mong con hãy thông cảm cho mẹ, cho những lúc mẹ chưa đủ tinh tế, những lời nhắc nhở đôi khi chưa đúng cách, hay những lúc mẹ chưa thực sự hiểu được cảm xúc của con.

Mẹ cũng đang học cách lắng nghe, thấu hiểu và học cách yêu thương con theo một cách khác khi con không còn là cô bé nhỏ luôn cần mẹ chở che như ngày nào", cô nói.

Ở tuổi 14, Tuệ Lâm đã cao hơn mẹ.

Dòng tâm sự của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động, đồng cảm. Họ cũng cho biết khi đến tuổi teen, nhiều cô, cậu bé thay đổi tính cách, sống khép kín và ít chuyện trò với mẹ. Đó là điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng và không biết phải làm sao để con tin tưởng và cởi mở với mẹ.

Ở tuổi 14, Tuệ Lâm (tên thân mật là Bella) – con gái đầu lòng của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy - khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo ngày càng trưởng thành.

Cô bé ngày càng đáng yêu, xinh xắn và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,64-1,65 m, cô bé hiện đã cao hơn mẹ, có vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt dịu dàng, nữ tính với nhiều đường nét thừa hưởng từ Phạm Quỳnh Anh.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, Tuệ Lâm còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Cô bé có khả năng ca hát, chơi đàn và nhảy múa, luôn thể hiện sự tự tin, linh hoạt khi tham gia các hoạt động văn nghệ.

Phạm Quỳnh Anh đồng hành, tạo điều kiện để con khám phá sở thích và phát triển năng lực theo cách tự nhiên nhất.

Bên cạnh đó, Tuệ Lâm còn được nhận xét là thông minh, ham học hỏi và có thành tích học tập đáng chú ý, từng được nhắc đến với khả năng học vượt cấp. Dù sở hữu nhiều tố chất nghệ thuật, cô bé không bị mẹ đặt áp lực phải nối nghiệp.

Phạm Quỳnh Anh lựa chọn đồng hành, tạo điều kiện để con khám phá sở thích và phát triển năng lực theo cách tự nhiên nhất. Ở tuổi thiếu niên, Tuệ Lâm đang dần định hình cá tính riêng, vừa có nét dịu dàng giống mẹ, vừa cho thấy sự năng động và tự tin của thế hệ trẻ.