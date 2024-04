Con gái Ben Affleck gây sốc khi để đầu đinh, đổi tên mới giống con trai

Theo Daily Mail, mới đây, Seraphina Rose Affleck - con gái 15 tuổi của Ben Affleck và vợ cũ Jennifer Garner - gây sốc khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Cụ thể, trong đám tang ông ngoại tại West Virginia hôm 6/4, cô bé cắt tóc ngắn, mặc comple đen như con trai. Thậm chí, Seraphina Rose còn thông báo mình đã đổi tên thành Fin Affleck, như một cách công khai giới tính mới của bản thân.

Vài năm gần đây, Seraphina Rose Affleck gây chú ý khi bị phát hiện thay đổi sang phong cách tomboy, bắt đầu để tóc ngắn. Đồng thời, cô bé cũng trở nên cực kỳ thân thiết với Maribel Muniz - người con tự nhận mình thuộc nhóm phi nhị nguyên giới (không phải nam cũng không phải nữ) của ca sĩ Jennifer Lopez.



Seraphina Rose Affleck (giày trắng) từng để tóc dài, ăn mặc nữ tính khi còn nhỏ.

Theo các nguồn tin thân cận, cả Ben Affleck và Jennifer Garner đều có thái độ ủng hộ con trong việc tự khám phá mong muốn của bản thân chứ không can thiệp, ép buộc. Dù đã chia tay và không còn sống chung từ lâu, cặp sao vẫn hòa hợp và luôn đồng lòng để nuôi dạy các con một cách tốt nhất. Ben Affleck rất hiểu hoàn cảnh của Fin khi hiện sống chung cùng mẹ con Jennifer Lopez.

Seraphina Rose Affleck (phải) và Maribel Muniz - con gái của Jennifer Lopez.

Những năm gần đây, con của nhiều sao Hollywood công khai bản thân thuộc nhóm phi nhị nguyên giới. Những người này mang tâm lý tự nghi hoặc giới tính của bản thân, lúc thì tự cho rằng mình là nam, lúc khác thì lại tự cho rằng mình là nữ. Họ dùng đại từ "they" (họ) thay cho "he" (anh ấy) hoặc "she" (cô ấy) khi giao tiếp.