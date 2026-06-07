Con gái 5 tuổi của Võ Hạ Trâm và đại gia: Giao diện Ấn Độ, "chạy hệ điều hành" miền Tây

Thời gian gần đây, bé Moon - con gái của ca sĩ Võ Hạ Trâm liên tục “gây sốt” trên MXH. Không chỉ bởi ngoại hình được nhận xét giống hệt bố người Ấn Độ với làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt to tròn mà còn bởi giọng hát không thua gì mẹ. Những video bé Moon khoe giọng, thể hiện niềm đam mê với âm nhạc được Võ Hạ Trâm đăng tải đều thu hút lượng lớn người xem cùng nhiều lời khen ngợi.

Đặc biệt hơn, nữ ca sĩ mới đây đăng tải đoạn clip bé Moon vừa ngồi nhặt rau, vừa hát bolero khiến hơn 1 triệu người xem “mê đắm”. Cô bé với giao diện con lai Ấn Độ nhưng tay lại nhặt ra thoăn thoắt, miệng hát bolero siêu ngọt tai. Không những thế, biểu cảm của bé Moon cũng khiến dân tình phải bật cười thích thú vì quá đáng yêu, dễ thương hết nấc.

Clip: Bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm vừa lặt rau vừa hát bolero hút hơn 1 triệu lượt xem

Neitzen phải bật cười thích thú vì "giao diện Ấn độ, hệ điều hành miền Tây" của bé Moon

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trời ơi cưng quá, lặt ra nhìn chuyên nghiệp ghê không. Mà sao giọng ngọt dữ vậy bé ơi”.

- “Thừa hưởng giao diện của bố, giọng hát của mẹ rồi, còn gì tuyệt hơn nữa”.

- “Mà sao ngồi nhặt rau đeo hột xoàn to quá nè Moon. Nhìn em mắc cười mà thấy cưng quá”.

- “Rồi luôn, khi Moon hát thì mẹ Võ Hạ Trâm chỉ còn là cái tên. Sao bà nhỏ hát tròn vành rõ chữ mà giọng ngọt vậy trời”.

- “Cưng quá, miệng thì hát tay vẫn thoăn thoắt bứt rau”.

Trước đó, bé Moon từng nhiều lần khiến dân tình phải chú ý với tài năng âm nhạc của mình. Cô bé khiến cộng đồng mạng thích thú khi thể hiện những nốt cao đầy tự tin, chuẩn "con nhà nòi". Sự hồn nhiên, đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo của bé Moon trong các đoạn clip khiến nhiều khán giả dự đoán con gái Võ Hạ Trâm sẽ sớm nối nghiệp mẹ trong tương lai.

Bên cạnh ca hát, bé Moon cũng được Võ Hạ Trâm cho thử sức với nhiều hoạt động nghệ thuật khác từ nhỏ như múa, nhảy, dẫn chương trình,... Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ, Moon là cô bé rất tự lập, ngoan ngoãn và chưa từng để bố mẹ phạt hay la mắng về điều gì.

Con gái Võ Hạ Trâm rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường học

Võ Hạ Trâm cho biết Moon có thể tự chơi một mình và luôn ý thức việc nhường nhịn, bảo vệ em trai. Điều này khiến cô luôn bày tỏ sự an tâm về bé Moon khi luôn hỗ trợ, giúp đỡ bố mẹ chăm sóc, chơi cùng và yêu thương em trai. Chính bởi vậy mà netizen dành nhiều sự ngưỡng mộ với vợ chồng Võ Hạ Trâm vì cách nuôi dạy con cũng như tổ ấm hạnh phúc của gia đình.

Võ Hạ Trâm chính thức lên xe hoa với chồng doanh nhân người Ấn Độ - Vikas Chaudhary, hơn cô 12 tuổi vào năm 2019. Vikas Chaudhary hiện là chủ tịch một công ty hoạt động trong lĩnh vực đá hoa cương tại Việt Nam. Dù khác biệt về văn hóa và xuất thân, cả hai đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc và bền vững.

Năm 2021, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là bé Moon, tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Tổ ấm của Võ Hạ Trâm ngày càng viên mãn khi vợ chồng cô có thêm con trai Milo vào năm 2024.

Trong nhiều năm qua, Vikas Chaudhary luôn được nhắc đến như hậu phương vững chắc của Võ Hạ Trâm. Không chỉ đồng hành về mặt tinh thần, nam doanh nhân còn sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho các dự án nghệ thuật của vợ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ ông xã luôn mong muốn cô được sống trọn vẹn với đam mê và không đặt nặng áp lực doanh thu hay lợi nhuận. Những khoản đầu tư lên tới hàng tỷ đồng cho các sản phẩm âm nhạc được xem là cách anh ủng hộ vợ theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc.