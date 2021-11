Con đường thăng tiến và tài khoản "khủng" của nữ đại gia bất động sản vừa bị bắt

Ngày 9/11, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex và 7 bị can khác về tội: "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Bà Nguyễn Thị Loan bị khởi tố, do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản là đất xảy ra tại huyện Đông Anh.

Giữ chức vụ hàng loạt công ty

Theo công bố thông tin của Vimedimex, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Nguyễn Thị Loan, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Bà Loan sinh ngày 21/6/1970 tại Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.



Bà Lan là Chủ tịch VMD và cũng là Chủ tịch của Vimedimex 2 - cổ đông đang sở hữu hơn 45% cổ phần tại VMD. Vimedimex 2 có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng.

Ngoài những pháp nhân vừa được đề cập ở trên, một loạt các doanh nghiệp khác do Chủ tịch VMD Nguyễn Thị Loan làm người đại diện pháp luật phải kể tới như: Công ty TNHH - Trung tâm Phân phối Dược phẩm Vimedimex; Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế, Công ty TNHH Bất động sản Vimedimex Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dược phẩm Y tế Vime Saint Paul.

Năm 1991-1992, bà Loan làm kế toán viên cho Công ty TNHH Thịnh Phát khi mới 21 tuổi, sau đó 2 năm, bà được bổ nhiệm vai trò Kế toán trưởng.



Đến 1995, bà Loan làm chuyên viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đến năm 2005, bà Loan được bổ nhiệm chức Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro của BIDV, sau đó nhanh chóng được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý rủi ro vào năm 2006.

Tháng 2/2008, bà Loan khởi nghiệp với Công ty CP chứng khoán Hòa Bình (HBS) và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ 2008 đến nay.

Sau khi thành lập HBS, doanh nghiệp này trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex (VMD), tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên sau khi cổ phần hóa nhóm của bà Loan nắm giữ hơn 50% vốn.

Tháng 4/2009, bà Loan được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT VMD và đến năm 2012, bà Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT VMD.

Một trong những dự án BĐS của nữ đại gia Nguyễn Thị Loan, cỏ mọc hoang bên trong căn biệt thự

Nữ đại gia ngành dược và bất động sản

Sau khi trở thành cổ đông chiến lược của VMD, bà Loan đã rất nhạy bén dùng VMD làm đòn bẩy để từ đó phát triển Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) với hệ sinh thái bao gồm: tài chính, y dược và bất động sản.

Vimedimex Group hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, lớn gấp 20 lần VMD “gốc” đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Gần đây Cục Quản lý dược vừa cấp phép nhập khẩu 30 triệu liều vaccine Hayat-Vax sản xuất tại UAE cho CTCP Y dược phẩm Vimedimex nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Hayat-Vax là vaccine ngừa Covid-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam.

Trước đó, VMD chính thức trở thành đối tác chiến lược của Group 42 và Công ty Royal Strategic Partners của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc, Group 42 đã ủy quyền cho VMD là đơn vị nhập khẩu, phân phối vắc xin Covid-19 Hayat-Vax tại thị trường Việt Nam.

Ba tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9, cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex của Chủ tịch Nguyễn Thị Loan tăng trần liên tiếp, tổng cộng 3,3 lần, từ mức 24.700 đồng lên mức 82.400 đồng/cổ phiếu.

Trong lĩnh vực bất động sản thông qua thương hiệu Vimefulland, đơn vị này nắm trong tay hàng loạt dự án lớn như The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, Iris Garden, Athena Fulland, The Emeralda, Belleville Hà Nội.



Những dự án này đều có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, hầu hết nằm trong các quận nội thành, tập trung ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai. Các dự án này đều là do các thành viên của Vimedimex M&A hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư.

Biệt thự bỏ hoang do bà Loan làm chủ đầu tư

Liên quan tới vụ án đã được khởi tố, cơ quan chức năng cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương.

Ban đầu Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỉ. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex lập nhiều công ty để làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu/m2 tùy vị trí.