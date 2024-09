Côn đồ bãi xe lộng hành, xô xát với dân tại khu vực đông dân nhất Hà Nội

Trong hai ngày qua, tòa nhà CT4A1 KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) ghi nhận sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt với hình dáng kỳ dị, mắt đeo kính râm, tay ngực xăm trổ, lời nói tục tĩu... Việc này làm nhiều cư dân trong tòa nhà và các tòa lân cận, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em cảm thấy bất an.

Ngang ngược hơn, khi người dân có thông báo, căng băng rôn phản ứng việc UBND quận Hoàng Mai cấp phép cho Cty TNHH MTV Ngân Gia Bảo (Cty Ngân Gia Bảo) đến chiếm dụng vỉa hè, tổ chức trông xe giá cao thì một số người trong nhóm này xâm nhập vào khuôn viên tòa nhà để tháo, giật các thông báo, băng rôn.

Các đối tượng lạ mặt xuất hiện tại tòa nhà CT4A1 đe dọa, sau đó tháo và giành giật băng rôn, sáng 26/9. (Ảnh được người dân chụp lại)

Trong sáng qua (26/9), một nhóm người lạ xưng là nhân viên của Cty Ngân Gia Bảo vào khuôn viên tòa nhà giật băng rôn. Khi bị cư dân và đại diện Ban Quản trị tòa nhà phản đối, ngăn cản, các đối tượng đã to tiếng, đe dọa người dân. Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn vào bên trong tòa nhà đuổi cư dân để lấy băng rôn, yêu cầu cư dân phải đưa điện thoại để họ kiểm soát hình ảnh.

Đối tượng mặc áo phông trắng (mũi tên) vào tận trong tòa nhà CT4A1 theo đuổi người dân và muốn lấy băng rôn, giành điện thoại cá nhân để kiểm soát hình ảnh. (Ảnh cắt từ clip quay lại sự việc)

Trước sự việc trên, người dân và Ban Quản trị tòa nhà đã phản ánh đến đại diện Công an phường Hoàng Liệt, cảnh sát khu vực, đại diện Công an quận Hoàng Mai… Tuy nhiên, đến cuối ngày 26/9, đại diện Ban Quản trị tòa nhà CT4A1 cho biết, cư dân tòa nhà không ghi nhận sự có mặt của lực lượng công an đến để nắm bắt, giải quyết vụ việc.

Cấp phép xe máy nhưng trông ô tô thu phí cao

Tìm hiểu chúng tôi, được biết, Cty Ngân Gia Bảo được UBND quận Hoàng Mai cấp một số giấy phép trông giữ xe đạp, xe máy trên vỉa hè. Tuy nhiên, tại các vị trí này, Cty Ngân Gia Bảo đã thực hiện trông giữ ô tô cả trên vỉa hè và lòng đường, nhất là trên các tuyến phố Văn Tân, Bùi Quốc Khái, Linh Đường, khuôn viên và sân vui chơi một số tòa nhà chung cư.

Hình ảnh 1: Phó Giám đốc Cty Ngân Gia Bảo và người đi cùng (mũi tên đỏ) chỉ tay vào mặt người dân lớn tuổi, sau đó xô xát với 1 người dân khác tại KĐT Tây Nam Linh Đàm, tháng 1/2024. (Ảnh được người dân quay, chụp lại).

Với xe đỗ tại đây, Cty Ngân Gia Bảo thu giá vé lượt từ 25.000 - 50.000 đồng/lượt, vượt giá quy định của thành phố Hà Nội ở khu vực tại quận Hoàng Mai.

Tại khu vực tòa nhà CT4A1 KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, hiện, Cty Ngân Gia Bảo thực hiện cắm biển, kẻ vạch sơn trông xe theo giấy phép số 1581/UBND-QLĐT, được UBND quận Hoàng Mai cấp phép ngày 28/5/2024. Đây là giấy phép gia hạn lần 1. Trước đó, ngày 22/12/2023, UBND quận Hoàng Mai cũng đã cấp giấy phép cho Cty Gia Bảo Ngân thực hiện trông xe ở vỉa hè đường nội bộ các tòa nhà CT4A1, CT2A1, CT1A2…

Một điểm trông xe của Cty Ngân Gia Bảo trên phố Văn Tân được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép trông xe đạp, xe máy nhưng trên thực tế, Cty vẫn nhận trông ô tô.

Hầu hết các khu vực Cty Ngân Gia Bảo tổ chức trông xe đều bị người dân phản ứng mạnh, với lý do Cty đã thực hiện trông xe không đúng giấy phép, trong đó có cấp phép trông xe máy, xe đạp nhưng đã nhận trông giữ ô tô và thu giá cao, điều kiện trông giữ xe không đảm bảo quy định…

Ngoài vụ việc vừa xảy ra tại tòa nhà CT4A1 trong 2 ngày qua, trước đó, tháng 1/2024, khi Cty Ngân Gia Bảo thực hiện cắm biển trông xe tại các tòa nhà CT2A1, CT2A2 KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm, lập tức bị người dân các tòa nhà tập trung tại bãi xe phản ứng quyết liệt. Tại đây, cả nhân viên và lãnh đạo Cty Ngân Gia Bảo và một số người lạ đi cùng đã to tiếng, dọa nạt người dân, thậm chí có cả một phó giám đốc Cty Ngân Gia Bảo đã trực tiếp chỉ tay và xô đẩy người dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Mạnh Hà - Tổ trưởng Tổ Quản lý đô thị, UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cho biết, tại các tòa nhà CT4A1, CT2A1, CT2A2, UBND quận có cấp phép cho Cty Ngân Gia Bảo thực hiện trông xe đạp, xe máy trên vỉa hè. Tuy nhiên, khi Cty Ngân Gia Bảo thực hiện việc trên thì xảy ra phản ứng giữa người dân và một số đơn vị đang thực hiện trông giữ xe trong các tòa nhà này.

Theo ông Hà, đầu tuần tới, UBND phường sẽ mời Cty Ngân Gia Bảo, Ban Quản trị tòa nhà và đại diện Tổ dân phố, Chi bộ đến họp để làm rõ các nội dung trên.

Ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết, việc trông xe tại vỉa hè, lòng đường Hà Nội đang được thực hiện theo Nghị định 100 của Chính phủ. Cụ thể, điểm được cấp phép trông giữ xe ở lòng đường phải đáp ứng đủ 3 điều kiện, gồm: Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng đủ cho 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ cho một chiều đi; Trên vỉa hè, phần hè phố còn lại cho người đi bộ phải có chiều rộng tối thiểu 1,5 m.

Cũng theo ông Thường, Nghị định 100 và thành phố Hà Nội cũng quy định, lòng đường trông giữ ô tô, còn vỉa hè chỉ trông giữ xe máy. Cùng với đó, tuyến phố được cấp phép trông giữ xe phải đảm bảo các điều kiện: Trên vỉa hè - tại vị trí cấp phép người dân có nhu cầu để xe máy trên vỉa hè.

Để minh bạch việc thu chi, tránh việc trốn thuế và kiểm soát hoạt động trông giữ xe theo đúng quy định, từ tháng 8/2024, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trông xe trên toàn địa bàn thành phố phải triển khai công nghệ trông xe không dùng tiền mặt. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ giao Thanh tra giao thông phối hợp với Cục Thuế và các quận huyện kiểm tra, rà soát các đơn vị trông xe chưa thực triển khai hoạt động thu phí trông giữ xe bằng công nghệ.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về vụ việc này.