Con dâu chủ động đưa mẹ chồng 100 triệu rồi xin một việc, đến khi biết mục đích tôi mới hiểu nó đã tính chuyện này từ lâu

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày con dâu lại chủ động mang 100 triệu đến đưa cho mình, rồi xin một việc khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Nếu chỉ nhìn vào số tiền, có lẽ tôi đã nghĩ nó đang cho mẹ chồng. Nhưng câu chuyện phía sau hoàn toàn khác.

Tôi có hai con trai. Con cả lấy vợ hơn 10 năm, con dâu là người khá kín đáo, đi làm ổn định và trước giờ không để tôi phải phàn nàn chuyện gì. Hai vợ chồng nó có hai con, cuộc sống không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu.

Một hôm con dâu về quê, sau bữa cơm thì lấy từ túi ra một phong bì đưa cho tôi. Bên trong là 100 triệu đồng.

Tôi giật mình, hỏi con đưa tiền cho mẹ làm gì. Nó bảo đây là tiền hai vợ chồng tiết kiệm được, muốn gửi mẹ giữ hộ. Tôi nhất định không nhận, nói các con còn phải lo cho hai đứa nhỏ, mẹ không thiếu thốn đến mức phải cầm tiền của con.

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Nhưng nó cứ để phong bì trên bàn rồi nói thêm một việc.

Nó muốn tôi đứng tên giữ số tiền này trong vài năm, tuyệt đối không đưa lại cho con trai nếu nó đến xin. Khi nào gia đình thật sự có việc lớn, chẳng hạn con cái học hành, mua nhà hoặc bố mẹ hai bên đau ốm, tôi mới lấy ra bàn bạc cùng hai vợ chồng.

Tôi nghe xong càng khó hiểu. Tiền của vợ chồng nó, tại sao lại phải đưa mẹ giữ? Tôi còn hơi tự ái, nghĩ chẳng lẽ con dâu không tin chồng nên mới làm như vậy.

Sau đó nó mới kể thật.

Con trai tôi có thói quen mỗi khi có tiền là muốn đầu tư. Có lần nó góp vốn mở quán với bạn, có lần lại mua bán đất theo lời rủ rê. Những lần trước không đến mức mất trắng nhưng đều khiến tiền tiết kiệm của hai vợ chồng vơi đi đáng kể.

Gần đây, con trai lại muốn rút gần 200 triệu để góp vốn cùng một người bạn. Con dâu không đồng ý nhưng không muốn hai vợ chồng cãi nhau về tiền. Nó nghĩ cách đơn giản nhất là tách một khoản tiền an toàn ra trước.

Nó nói với tôi rằng 100 triệu này không phải để giấu chồng, càng không phải để nhờ mẹ đứng về phía mình. Nó chỉ muốn giữ lại một khoản dự phòng mà cả hai vợ chồng đã phải mất nhiều năm mới tích cóp được.

Tôi hỏi tại sao không gửi ngân hàng. Nó bảo nếu để trong tài khoản của hai vợ chồng, lúc chồng nổi hứng đầu tư thì rất khó giữ. Còn gửi mẹ, ít nhất muốn lấy lại cũng phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Tôi hiểu ý con nhưng vẫn không nhận ngay. Tôi bảo chuyện tiền bạc vợ chồng, tốt nhất hai đứa phải thống nhất với nhau, mẹ không muốn trở thành người giữ tiền bí mật.

Cuối cùng, con dâu đồng ý. Nó chỉ nhờ tôi nếu hai vợ chồng thống nhất gửi tiết kiệm thì có thể đứng ra giữ giúp trong thời gian ngắn, nhưng mọi việc phải rõ ràng.

Tôi thấy nhẹ lòng hơn.

Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu đôi khi con dâu đưa tiền cho mẹ chồng không phải vì muốn lấy lòng hay tính toán điều gì. Nó chỉ đang cố bảo vệ một khoản tiền mà nó sợ gia đình sẽ mất đi vì những quyết định nhất thời.

Nhưng tôi cũng nghĩ, tiền bạc trong hôn nhân mà phải giấu nhau thì sớm muộn cũng thành vấn đề. Có thể giữ một khoản dự phòng, nhưng tốt nhất vẫn phải có sự thống nhất giữa hai vợ chồng.

Nếu là mọi người, mọi người có nhận giữ 100 triệu như tôi trong trường hợp này không, hay sẽ khuyên con dâu phải nói thẳng với chồng trước?