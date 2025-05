Ngày 1-5, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông H.V.T. (SN 1978; ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 1, Điều 264, Bộ luật Hình sự.

Ông H.V.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, ông T. bị truy cứu trách nhiệm hình sự do giao xe máy cho con trai điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện dẫn tới tại nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1-3-2025, con trai ông T. (mới 15 tuổi 28 ngày) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 cm3 chở bạn lưu thông trên đường liên trục xã Hải Trung (huyện Hải Hậu) để về nhà thì xảy ra va chạm với 1 người phụ nữ đang dắt chó qua đường.

Hậu quả, người phụ nữ bị hất văng, va đập phần đầu với nền đường và tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu.