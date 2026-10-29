Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất ba người đã thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà bị hư hại và hoa màu bị phá hủy khi một trận bão mạnh từ vịnh Bengal quét qua bờ biển phía đông Ấn Độ, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết Bão Arnab - được xếp vào cấp bão cực kỳ nguy hiểm, cấp cao thứ ba trên thang đo của cơ quan này - đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh vào đầu ngày thứ Tư (28/10), sau đó tâm bão di chuyển hoàn toàn vào đất liền.

"Bang Andhra Pradesh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ... 3 người đã thiệt mạng," Narendra Singh Bundela, một quan chức cấp cao của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), phát biểu với các phóng viên.

Mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy ít nhất 180 ngôi nhà, làm quật ngã 220 cây xanh và gây mất điện trên diện rộng ở nhiều khu vực, Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông N Chandrababu Naidu, cho biết trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Amit Shah để cập nhật tình hình.

Ông Bundela cho biết bang Odisha lân cận ít chịu ảnh hưởng hơn, đồng thời nói thêm rằng tốc độ gió dự kiến sẽ giảm dần khi bão đi sâu vào đất liền.

Bão nhiệt đới hút năng lượng từ nước biển ấm. (Ảnh: Zoom.earth)

Hơn 180.000 người sơ tán khỏi hai bang

Hơn 180.000 người đã được sơ tán tại bang Andhra Pradesh và Odisha trước khi bão đổ bộ. Một số trường học đã phải đóng cửa, nhiều dịch vụ đường sắt và hàng không dọc bờ biển phía đông cũng bị hủy bỏ.

Ông Bundela cho biết nhiều đội cứu hộ thuộc NDRF và chính quyền bang đang nỗ lực làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo một số bang lân cận cũng có khả năng chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cây cối gãy đổ nằm la liệt trên các tuyến đường cao tốc trong khi các công nhân mặc áo mưa đang khẩn trương dọn dẹp cành lá để giải phóng giao thông.

'Toàn bộ đồ đạc của chúng tôi đã bị phá hủy'

"Không ai biết nước sẽ tràn vào nhà ai tiếp theo, hay nhà ai sẽ bị ngập," Nagi, một người dân ở huyện Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, chia sẻ.

"Cây cối đổ rụi, nhà cửa hư hại, và toàn bộ đồ đạc của chúng tôi, kể cả sách vở, đều đã bị phá hủy," Nagi cho biết.

Ngư dân dọc bờ biển đã được khuyến cáo không ra khơi. Cơ quan khí tượng dự báo bão sẽ gây thiệt hại lớn cho hoa màu, làm hư hỏng nhà tranh và gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc.

Bão duy trì sức gió từ 125 km/h đến 135 km/h, gió giật lên tới 150 km/h, kèm theo sóng bão dâng cao từ 1 mét đến 1,5 mét so với mực nước thủy triều bình thường, có nguy cơ gây ngập lụt các vùng thấp bãi ven biển Andhra Pradesh.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết hoạt động tại ba sân bay ở Andhra Pradesh đã bị tạm dừng.

Nepal tạm ngừng cấp phép leo núi

Tại quốc gia láng giềng Nepal, chính quyền đã tạm dừng cấp phép leo núi đến các vùng núi cao trong ba ngày do nguy cơ mưa lớn và bão tuyết do ảnh hưởng của bão Arnab, bà Gita Ghimire, cán bộ thông tin thuộc Cục Immi (Cục Quản lý Xung nhập cảnh Nepal), chia sẻ với Reuters.

Đây hiện là mùa cao điểm du lịch leo núi tại Nepal, với khoảng 750 du khách được cấp phép mỗi ngày.

Bão Arnab hình thành trên vịnh Bengal - khu vực thường xuyên phát sinh các trận bão nhiệt đới dữ dội gây nhiều thiệt hại cho bờ biển phía đông Ấn Độ. Một trận siêu bão xảy ra vào tháng 10 năm 1999 đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người tại Odisha, đến nay vẫn là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất lịch sử nước này.

Tuy nhiên, trong những năm qua, Ấn Độ đã phát triển các hệ thống cảnh báo sớm và biện pháp phòng chống hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Nguồn: ABC