Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Sẽ tạm hoãn xuất cảnh tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau

Theo các thông báo của Thuế cơ sở 3 TP Huế, ba cá nhân thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện theo pháp luật của những cơ sở kinh doanh đã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế ban hành thông báo, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Danh sách cụ thể như sau:

Người đại diện pháp luật Doanh nghiệp Lý do tạm hoãn/cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh Nguyễn Thị Vinh Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đức Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trần Công Thục Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng Thủy Thanh Đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế Trần Ngọc Minh Doanh nghiệp tư nhân Minh Anh Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế Nguyễn Toàn Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đức, cơ quan thuế cho biết đơn vị này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày kể từ thông báo ngày 31/12/2015.

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành cảnh báo, nếu doanh nghiệp không đề nghị khôi phục mã số thuế, không nộp các hồ sơ khai thuế còn thiếu, không xử lý tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định hoặc chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Vinh.

Đối với ba trường hợp còn lại, các thông báo đã được gửi tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. Văn bản cho biết số tiền thuế nợ được xác định đến ngày 26/10/2026 nhưng không công bố con số cụ thể. Số nợ, nếu có, cũng chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản chưa thanh toán.

Làm gì để được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh?

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, để được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ sở kinh doanh cần khắc phục tình trạng vi phạm và hoàn thành các thủ tục liên quan.

Cụ thể, người nộp thuế có thể đề nghị khôi phục mã số thuế, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu và thanh toán tiền thuế nợ để số nợ còn lại xuống dưới ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp không tiếp tục hoạt động, đơn vị cần hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, người nộp thuế nên chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được kiểm tra và thực hiện thủ tục hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Các trường hợp trên có thể liên hệ Thuế cơ sở 3 TP Huế tại số 599 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, TP Huế; điện thoại 0234 3954882.

Quy trình thông báo tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, trình tự thông báo tạm hoãn xuất cảnh thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: Thông báo cảnh báo trước

Cơ quan thuế thông báo trước 30 ngày cho NNT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT)

- Giai đoạn 2: Thông báo áp dụng chính thức

Nếu đến thời hạn thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT/người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với người nước ngoài, chậm nhất là 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định thì cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Giai đoạn 3: Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (nộp hết nợ thuế/hạ số thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định/thực hiện thủ tục khôi phục/chấm dứt hiệu lực MST) hoặc được xóa tiền thuế nợ.

Cơ quan quản lý thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh qua hệ thống thông tin quản lý thuế.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi nhận được thông báo từ hệ thống của cơ quan quản lý thuế.