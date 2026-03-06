Con 27 tuổi vẫn không biết mình có bao nhiêu vàng vì… mẹ giữ: “Giữ hộ” hay giữ luôn?

“Tới giờ mình cũng không biết chính xác mình có bao nhiêu vàng. Mẹ nói để mẹ giữ cho chắc.” Linh (27 tuổi, nhân viên marketing ở Hà Nội) có vàng từ đủ nguồn: vàng họ hàng cho, vàng thưởng Tết mẹ mua giúp, cả một chỉ vàng tự mua khi 25 tuổi vì lần đầu nghĩ đến chuyện “tự do tài chính”. Tất cả đang nằm trong két sắt ở quê. Và Linh không có chìa khóa.

Trong nhiều gia đình, chuyện mẹ giữ vàng cho con gần như mặc định. Con gái đi làm có tiền mua vàng thì đưa mẹ cất. Con được cho vàng thì mẹ cất. Cưới xong, vàng vẫn mẹ giữ “để đó cho chắc”. Với thế hệ bố mẹ, vàng là của để dành, của hồi môn, của phòng thân, là thứ “trời có biến còn có cái xoay”. Còn với nhiều người trẻ, vàng chỉ là một loại tài sản trong danh mục, có thể giữ, có thể bán, có thể quy đổi thành tiền mặt khi cần.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Xung đột bắt đầu khi hai định nghĩa về “an toàn” không giống nhau. Có lần giá vàng tăng mạnh, Linh muốn bán 2 chỉ để bù tiền đặt cọc thuê nhà. Mẹ cô phản đối: “Để đó đi, bán làm gì, sau này cưới còn có cái đeo.” Với mẹ, an toàn là vàng còn nguyên trong két. Với con, an toàn là có tiền giải quyết vấn đề trước mắt. Trên lý thuyết, vàng là của Linh. Nhưng quyền quyết định thực tế lại không hoàn toàn nằm trong tay cô.

Ở nhiều gia đình, tiền bạc không hẳn là chuyện cá nhân mà là chuyện tập thể. Bố mẹ biết lương con bao nhiêu, góp ý con nên mua gì, thậm chí giữ hộ sổ tiết kiệm, thẻ ATM, vàng cưới. Tất cả xuất phát từ ý tốt: cha mẹ lo cho con đến khi nào còn lo được. Nhưng khi con đã 25–30 tuổi, tự trả tiền nhà, tự lo cuộc sống, câu hỏi bắt đầu xuất hiện: giữ hộ đến khi nào thì thành giữ quyền?

Thu (29 tuổi, TP.HCM) thừa nhận cô không biết chính xác mình có bao nhiêu vàng cưới. “Mẹ nói cất hết rồi, mình cũng không hỏi kỹ. Hỏi lại tự nhiên thấy kỳ.” Cái “kỳ” đó không hẳn vì thiếu niềm tin, mà vì trong văn hóa Á Đông, tiền bạc và sự hiếu thuận đan vào nhau. Hỏi rõ tài sản của mình đôi khi bị hiểu là tính toán, là không tin bố mẹ, là “mới có tí tiền đã muốn tự quyết”. Thế nên nhiều người chọn im lặng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vấn đề thực ra không nằm ở vàng, mà ở ranh giới. Không phải bà mẹ nào giữ vàng cũng là kiểm soát. Nhiều người thật sự chỉ muốn bảo vệ con khỏi rủi ro hoặc những quyết định bốc đồng. Nhưng tự chủ tài chính không chỉ là kiếm được tiền, mà còn là quyền biết mình có bao nhiêu, quyền quyết định dùng thế nào và quyền chấp nhận hệ quả. Khi một người gần 30 tuổi vẫn không rõ tài sản của mình nằm ở đâu và có thể sử dụng ra sao, câu chuyện không còn chỉ là cái két sắt, mà là quá trình tách khỏi gia đình một cách lành mạnh.

Có lẽ đã đến lúc nói chuyện thẳng thắn hơn về tiền trong gia đình, không phải để đòi lại vàng hay tạo ra mâu thuẫn, mà để hai thế hệ hiểu rằng tin tưởng không đồng nghĩa với giữ hết quyền, còn trưởng thành không đồng nghĩa với bất hiếu. Vàng có thể vẫn nằm trong két của mẹ, nhưng quyền quyết định - ít nhất nên bắt đầu nằm trong tay người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.