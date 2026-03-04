13 năm đi Nhật, gửi về gần 4 tỷ nhờ bố mẹ mua vàng hộ: Ngày trở về tôi mới biết mình không còn gì

Những ngày gần đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều hội nhóm "dậy sóng". Câu chuyện của T (32 tuổi) - đã có 13 năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đang chuẩn bị cưới vợ và về nước, nhưng bỗng chốc rơi vào tình cảnh gần như trắng tay.

13 năm đi làm nơi xứ người, tích góp gửi tiền nhờ bố mẹ mua vàng... vẫn tay trắng khi về nước

T sang Nhật Bản từ năm 19 tuổi. Hơn một thập kỷ nơi đất khách, anh làm việc chăm chỉ với mong muốn tích lũy vốn liếng cho tương lai và đỡ đần gia đình. Theo chia sẻ, mỗi năm anh đều gửi về cho bố mẹ từ 200 - 300 triệu, nhờ mua vàng tích trữ giúp. Bố mẹ anh vẫn thường xuyên kể chuyện đã mua vàng, khiến anh hoàn toàn yên tâm rằng số tiền mồ hôi nước mắt ấy đang được giữ gìn cẩn thận.

Thế nhưng, khi chuẩn bị cưới vợ vào tháng 2 Âm lịch năm nay và lên kế hoạch về nước, T hỏi bố mẹ về số vàng đã gửi mua suốt 13 năm qua thì nhận được câu trả lời khiến anh đứng hình: "Vàng con tự mua chứ".

Sau nhiều lần hỏi rõ, bố mẹ anh thừa nhận số tiền đó thực tế đã dùng để lo chi phí sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ, và xây căn nhà 4 tầng khang trang ở quê. Điều đáng nói là căn nhà này đã được sang tên cho vợ chồng người anh trai của T. Khi anh bày tỏ ý định muốn chia đôi tài sản vì cho rằng mình có đóng góp lớn trong việc xây nhà, bố mẹ lại nói nhà đã đứng tên anh trai nên không thể thay đổi.

Kết quả là sau 13 năm làm việc nơi xứ người, T chỉ còn lại khoảng hơn 100 triệu đồng tiền mặt - vì gần như toàn bộ thu nhập đều đã gửi về gia đình. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, anh không có bất kỳ tài sản tích lũy nào như từng tin tưởng suốt nhiều năm qua.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho T, cho rằng đây là bài học đắt giá về việc quản lý tài chính và sự minh bạch trong gia đình. Không ít ý kiến cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của cha mẹ trong việc sử dụng tiền con cái gửi về, đặc biệt khi số tiền ấy được gửi với mục đích rõ ràng là mua vàng tích trữ.

Gửi tiền về nhờ người thân mua nhà, mua đất, nhờ đứng tên hộ... cũng mất trắng

Đây không phải là một câu chuyện quá hiếm gặp. Chỉ cần lướt một vòng trên mạng xã hội, hay nhìn ra thực tế xung quanh, không khó để bắt gặp những trường hợp tương tự như T.

Nhiều người trẻ đi xuất khẩu lao động, gửi gắm cả thanh xuân nơi xứ người, chắt chiu từng đồng rồi chuyển tiền về nhờ người thân giữ giúp, nhờ bố mẹ hoặc anh chị em mua đất, mua nhà đứng tên hộ.

Thế nhưng khi trở về nước với dự định an cư lạc nghiệp, họ mới bàng hoàng nhận ra tài sản của mình trên thực tế lại không hề thuộc về mình. Mọi giấy tờ pháp lý đều đứng tên người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, lời hứa miệng hay sự tin tưởng năm xưa gần như không có giá trị trước pháp luật.

Và rồi, những mối quan hệ từng rất thân thiết bắt đầu rạn nứt. Anh em trong nhà quay sang tranh cãi, bố mẹ - con cái nặng lời với nhau. Không ít trường hợp phải đưa nhau ra tòa, kiện cáo đòi tài sản. Từ tình thân máu mủ ruột rà, mọi chuyện trở thành tranh chấp dân sự lạnh lùng, nơi mọi thứ được phân định bằng giấy tờ và chứng cứ, chứ không phải bằng sự hy sinh hay công sức nhiều năm.