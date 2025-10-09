Nhắc đến Phương Oanh, bên cạnh những câu chuyện về vai diễn, sự nghiệp hay chuyện hôn nhân thì có một thứ khiến nhiều người "lọt hố" đó là các content nấu ăn.

Trước khi kết hôn, nữ diễn viên gốc Hà Nam từng không ít lần khiến dân tình xuýt xoa với những mâm cơm nhà chỉn chu, những món ăn vặt đơn giản mà đẹp mắt, từ đĩa ốc luộc, nem rán đến bát canh mướp dân dã. “Nhìn là biết người đảm đang ấy”, cư dân mạng từng để lại bình luận.

Nói Phương Oanh giỏi nhất làm cơm nhà, quả không sai.

Tuy nhiên, vì lịch trình quay phim dày đặc nên cô hiếm khi có thời gian để thường xuyên vào bếp. Chỉ đến khi lập gia đình và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, Phương Oanh mới thực sự “bung skill” nấu nướng.

Cô liên tục chia sẻ những clip vào bếp tự tay chuẩn bị bữa ăn, hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn. Những video ấy hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải.

Nhiều khán giả nhận xét, họ không chỉ bị thu hút bởi sự khéo léo, chỉn chu của nữ diễn viên mà còn bởi góc bếp sang trọng, ngập tràn ánh sáng trong căn biệt thự triệu đô.

Cơm nhà Phương Oanh từng gây bão

Nhiều người từng thừa nhận họ “sốc nhẹ” khi xem Phương Oanh vào bếp. Không chỉ là biết nấu, nữ diễn viên còn cho thấy sự sành sỏi, tỉ mỉ và đầy đam mê với ẩm thực. Từ những món truyền thống quen thuộc cho đến món cầu kỳ như xôi cua, cơm gà Singapore, cô đều tự tay chuẩn bị, căn chỉnh từng công đoạn. Có những hôm, Phương Oanh dành tới 4 tiếng đồng hồ để nấu ăn, kể cả trong giai đoạn đang mang thai, sau đó bày biện, bê tận bàn cho chồng thưởng thức.

Không chỉ khiến người xem “mê mẩn” vì món ăn ngon, Phương Oanh còn ghi điểm bởi cách trình bày đẹp mắt và những chia sẻ khéo léo về chuyện bếp núc, đời sống hôn nhân.

Tuy nhiên, giữa cơn mưa lời khen, vẫn có một số ý kiến hoài nghi cho rằng loạt video nấu ăn triệu view kia chỉ là “diễn”, có ekip đứng sau dàn dựng.

Trước tin đồn này, Phương Oanh đã phản hồi thẳng thắn. Trong buổi trò chuyện cùng NSƯT Quách Thu Phương - người từng đóng vai “mẹ chồng màn ảnh”, cô cho biết: "Có những món không phải lần đầu con làm là được ngay. Bởi vì khi con làm vlog nấu ăn, có những món con làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được". Hay trong một lần khác, bị đặt nghi vấn về chuyện nấu ăn chỉ là diễn xuất nhằm câu view, Phương Oanh không chỉ thẳng thừng đáp trả, mà còn mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu người này tìm được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau.

“Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc”, sao nữ từng tâm sự về đam mê nấu ăn.

Một số mâm cơm nhà chất lượng từ Phương Oanh.

Được biết, Phương Oanh luôn chú ý đến khẩu vị của chồng, thường nấu những món Shark Bình thích. Doanh nhân này cũng không ít lần tự hào chia sẻ khoảnh khắc ăn cơm vợ nấu, tấm tắc: “Chất! Ngon hơn ngoài hàng!”.

Căn bếp sang - xịn - mịn ai nhìn cũng "thèm"

Không chỉ gây chú ý bởi tài nấu nướng, căn bếp trong biệt thự triệu đô của Phương Oanh cũng là một trong những điểm khiến dân tình không thể rời mắt. Người ta thường nói, “Căn bếp là trái tim của ngôi nhà” - nơi giữ lửa hạnh phúc, nơi các thành viên quây quần, sẻ chia tình yêu thương. Với Phương Oanh, điều đó dường như càng đúng hơn bao giờ hết.

Mọi góc của căn bếp đều được đầu tư xịn xò thế này.

Nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân thường xuyên khoe trên mạng xã hội thông qua các vlog nấu nướng. Cô coi đây là nơi để "giữ lửa" cho gia đình, để bày tỏ tình yêu thương với chồng con thông qua những bữa cơm. Đây cũng là nơi phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Chính vì thế, không khó hiểu khi Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp nhà mình.

Điểm dễ nhận thấy nhất là phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp. Gian bếp được phủ tông đen - xám chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và “giữ dáng” tốt khi lên hình. Ngay chính giữa không gian là bàn đảo kết hợp bể cá màu xanh. một chi tiết hiếm gặp, vừa mang yếu tố phong thủy vừa khiến căn bếp trở nên độc đáo như bước ra từ một nhà hàng cao cấp.

Bộ bàn ăn dài đủ cho hơn 10 người ngồi cũng thể hiện rõ tính cách thích sum họp, đãi bạn bè của hai vợ chồng. Trên cao, hệ đèn chùm ánh sáng vàng dịu kết hợp cùng kệ rượu treo tường bằng dây cáp tạo nên một “góc chill” đúng nghĩa, nơi trưng bày bộ sưu tập rượu của Shark Bình mà vẫn giữ được sự thông thoáng cho không gian.

Tổng hợp