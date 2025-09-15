Mới đây, Á hậu Ngô Thuỳ Linh khoe hình chiếc bánh Trung thu đang hot nhất hiện tại - bánh dẻo Trung thu nhân sen dẻo trứng muối. Không chỉ gây ấn tượng bởi trọng lượng bánh "khổng lồ" (400g) cùng số lượng nhân trứng muối bên trong, loại bánh này còn thu hút bởi cách thưởng thức hoàn toàn mới lạ, khác biệt so với kiểu ăn truyền thống.

Và hiện tại nó còn được người ta đặt cho cái tên "chiếc bánh thị phi" bởi những tranh cãi xung quanh như vị ngon, giá cả... và cả cách thức để thưởng thức.

Hình ảnh chiếc bánh trên mạng được hội yêu bếp share nhiệt tình

Vốn nổi tiếng là người nấu ăn ngon, không khó hiểu khi Á hậu Ngô Thuỳ Linh nhanh chóng có mặt trong trend này. Điều đáng nói, cô thông báo đã làm thành công và sẽ chia sẻ công thức khiến hội mê nấu ăn "đặt gạch" hóng. Nhiều bình luận trầm trồ với thành quả do cô khoe lên MXH, đa phần đều hài hước, khích lệ tinh thần mê ẩm thực, hay nấu nướng...

"Mình theo dõi em này khá lâu. Phải công nhận em giỏi và khéo thật, ngưỡng mộ ghê", "Sợ quá bác ơi không thiếu 1 trend gì", "Bánh thị phi đây rồi","Em lạy chị, sao gì chị cũng giỏi thế này", "Khuôn bánh đẹp ra thành phẩm đẹp mà sang quá chị ơi", "Xin hỏi cách làm ạ...", là một số bình luận từ netizen.

Hình ảnh Á hậu làm loại bánh bắt trend

Thành quả bánh của Ngô Thuỳ Linh

Hiện tại, trên các nền tảng MXH, hashtag liên quan đến bánh trung thu dẻo nhân sen trứng muối thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Người dùng chia sẻ video hướng dẫn cách cắt bánh, bình luận về sự khác biệt của cách ăn này so với truyền thống.





Á hậu Ngô Thùy Linh là 1 trong những nàng Á hậu xinh đẹp, đảm đang được nhiều chị em yêu thích. Trên trang cá nhân của mình, cô thường đăng tải những clip nấu ăn, cắm hoa, chăm chút cho ngôi nhà của gia đình. Trong 1 clip, Ngô Thùy Linh đã chia sẻ về món quà cô mua tặng ông xã nhân dịp sinh nhật chồng. Món quà gần 1 tỷ đồng nhưng được ông xã phán ngay là: "Đồ linh tinh".

Thuỳ Linh thường được dân mạng so sánh với Phương Oanh vì 2 người toát ra vibe khá giống nhau, đều là người phụ nữ có cuộc sống giàu có, độc lập và rất yêu bếp núc. Nếu như vợ shark Bình vừa đóng phim, vừa nấu ăn ngon, chơi pickleball cũng okila thì Thuỳ Linh cũng vậy, khác chăng là nghề nghiệp của Thuỳ Linh liên quan đến thẩm mỹ... Lên mạng, hội mê bếp núc chắc chắn là sẽ follow kênh nấu ăn của cả Phương Oanh lẫn Thuỳ Linh.

Phương Oanh và Ngô Thuỳ Linh có phong cách na ná nhau

Hình ảnh một số mâm cơm mãn nhãn của Thuỳ Linh



