Có "vòng 3" to, bạn sẽ nhận về những điều tuyệt vời này mà người khác không có

Cụ thể, nếu có "vòng 3" lớn (thân hình quả lê), bạn không việc gì phải xấu hổ hay ngần ngại, vì như vậy có nghĩa là bạn có rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tâm trí mà không phải ai cũng có. Người có "vòng 3" lớn hơn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thấp hơn, thể chất tốt hơn và khả năng nhận thức cao hơn.

Cụ thể, nếu có "vòng 3" to, bạn sẽ nhận được những điều tuyệt vời mà người khác có thể không có như sau:

1. Bạn ít có nguy cơ gặp các bệnh mãn tính

Những người có chu vi hông và đùi lớn hơn dường như có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn so với những người mang nhiều mỡ quanh bụng hay ở các bộ phận cơ thể khác. Đó là kết luận được rút ra từ một phân tích tổng hợp vào tháng 9/2020 đăng trên tạp chí Y khoa The BMJ.

Chia sẻ trên trang Livestrong, TS Pauline Jose, giảng viên lâm sàng tại UCLA và chuyên gia y học gia đình tại pH Labs cho biết: Mỡ bụng có xu hướng hoạt động trao đổi chất nhiều hơn mỡ đùi, vì nó gửi tín hiệu khắp cơ thể và tạo ra nhiều cytokine hơn. Điều này có thể dẫn đến kháng insulin, gây ra bệnh đái tháo đường loại 2. Ngược lại, những người có "vòng 3" lớn hơn, tức là mỡ tập trung ở vùng mông và đùi, lại thường sản xuất nhiều hormone chuyển hóa glucose, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

2. Bạn có nguy cơ bị bệnh tim thấp hơn

"Những người có thân hình quả lê thường có mức cholesterol thấp hơn và cơ thể họ giải phóng nhiều adiponectin - một loại hormone chống viêm bảo vệ mạch máu. Tất cả điều này nói lên rằng, một chút mỡ ở "vòng 3" cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim", TS Jose cho biết.

Không những thế, số đo "vòng 3" lớn có liên quan đến mức cholesterol xấu (LDL) thấp, cholesterol tốt (HDL) cao hơn. Chất béo được lưu trữ trong khu vực này hoạt động như một "cái bẫy" cho các loại mỡ xấu nên sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

3. Bạn có não bộ khỏe mạnh và thông minh hơn

Một nghiên cứu của Đại học Oxford liên quan đến hơn 16.000 phụ nữ đã làm sáng tỏ mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa số đo "vòng 3" và trí thông minh. Cụ thể, phụ nữ có "vòng 3" lớn hơn được phát hiện không chỉ có não bộ khỏe mạnh mà còn có khả năng sinh con thông minh hơn. Mối quan hệ này một phần là do việc lưu trữ axit béo omega-3 - rất quan trọng đối với sức khỏe của não.

Theo tài liệu xuất bản trên trang Harvard Health Publishing của ĐH Y Harvard, axit béo omega-3 là chất béo không bão hòa đa chịu trách nhiệm xây dựng màng tế bào trong não. Chúng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể giúp hỗ trợ các tế bào não khỏe mạnh, ngăn ngừa suy giảm nhận thức.

Những nguồn cung cấp omega-3: - Một số loại cá như cá hồi, cá trích và cá mòi - Hàu - Các loại hạt như hạt lanh, chia - Đậu phụ - Các loại đậu như đậu edamame, đậu hải quân và đậu thận - Bơ

4. Bảo vệ tư thế và cột sống tốt hơn

Vòng hông lớn làm giảm căng thẳng ở lưng dưới, nhờ vậy sẽ hỗ trợ cột sống trong các chuyển động khác nhau, từ đi bộ đến nâng vật nặng. Sự hỗ trợ này không chỉ ngăn ngừa chấn thương mà còn cải thiện tư thế tổng thể. Nếu được "trời phú" cho "vòng 3" lớn, bạn hãy nghĩ rằng mình đã có một "bộ đệm" tốt cho cột sống, nhờ đó giảm được nguy cơ gãy xương.

Đôi chân bạn cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn khi có thân hình quả lê. Gân kheo của bạn phải làm việc "thêm giờ" để bù đắp cho phần mông yếu. Theo Harvard Health Publishing, điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương chân, chẳng hạn như căng hoặc rách cơ.

Mặt khác, một "vòng 3" to, khỏe mạnh có thể giúp giữ cho cơ bắp chân của bạn cân bằng và khỏe mạnh để ngăn ngừa chấn thương tiềm ẩn.

5. Hoạt động thể chất tốt hơn

Cùng với những lợi ích hấp dẫn ở trên, nếu có vòng hông to, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khác trong vận động thể chất. Cơ mông giúp bạn đi bộ, chạy marathon và leo cầu thang tốt hơn. Ngoài ra, một "vòng 3" lớn sẽ cung cấp sự ổn định cho lưng dưới để bạn thực hiện các công việc hàng ngày thuận tiện hơn.

6. Tăng tuổi thọ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một "vòng 3" lớn hơn có thể liên quan đến tuổi thọ cao. Loại chất béo được lưu trữ vùng mông là mỡ dưới da, khác với mỡ nội tạng tích tụ xung quanh các cơ quan khác. Mỡ nội tạng thường dễ gây viêm và dẫn đến nhiều bệnh.

Bên cạnh đó, mỡ dưới da có liên quan đến mức cholesterol có hại thấp hơn, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và các bệnh đe dọa tính mạng khác. Hơn nữa, có một "vòng 3" lớn có nghĩa là có nhiều khối lượng cơ bắp hơn ở phần dưới cơ thể, nhờ đó giúp cải thiện sự trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn.