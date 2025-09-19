Mới đây, bộ đôi kiện tướng Phan Hiển - Đặng Thu Hương đã xuất sắc đem về cho dancesport Việt Nam tấm huy chương đồng lịch sử tại Giải vô địch thế giới showdance Latin do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức tại New Jersey-USA. Sau chiến thắng, kiện tướng Thu Hương đã có những chia sẻ dài đầy xúc động về hành trình chuẩn bị và biểu diễn của mình.

Hành trình 1 năm chuẩn bị cho "giấc mơ Top 3 thế giới"

Theo Thu Hương, cô và bạn nhảy Phan Hiển đã bắt tay vào kế hoạch từ một năm trước, khi thầy Valeri Ivanov (Tây Ban Nha) đưa ra ý tưởng, cùng vợ chồng huấn luyện viên Frederic - Sandra Mosa (Pháp) hỗ trợ lựa chọn âm nhạc. Người trực tiếp dẫn dắt Phan Hiển - Thu Hương là kiện tướng Khánh Thi, với một quyết định vô cùng táo bạo: chọn chủ đề tình yêu trong chiến tranh vệ quốc Việt Nam.

"Họ - những người thầy cô giáo tuyệt vời của tôi - đã giao cho tôi và bạn nhảy một đề tài thực sự khiến chúng tôi nổi da gà khi nghĩ đến, bởi với tôi, "tình yêu quê hương" và "niềm tự hào dân tộc" luôn luôn cuộn trào mạnh mẽ trong huyết quản".

"Tôi đã đi thăm nhà tù Côn Đảo, bảo tàng chiến tranh, tìm hiểu những bộ phim tài liệu về lịch sử Việt Nam, xem những bộ phim điện ảnh, đọc những cuốn tiểu thuyết về mất mát đau thương mà dân tộc ta đã trải qua, nghe những bản nhạc hùng ca về quá khứ hào hùng của dân tộc và nét đẹp của ngày hòa bình, tắm mình trong không khí đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi thêm biết ơn, trân trọng và cảm thấy thực sự yêu câu chuyện cũng như thông điệp về hòa bình mà chúng tôi mang theo trong hành trang chinh phục giải Vô địch thế giới Showdance trên đất Mỹ".

Hóa thân vào hình tượng nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm

Trong bài biểu diễn, Thu Hương hóa thân thành một nữ y tá - lấy cảm hứng từ bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Đặng Thùy Trâm. Cô cho biết mình đã "xin phép" được mang ánh mắt căm thù dành cho quân xâm lược và "xin phép" những anh hùng liệt sĩ để được đại diện tinh thần bất khuất của dân tộc.

"Tôi đã hạnh phúc biết bao khi được sống trong nhân vật nữ y tá, được lấy cảm hứng từ bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Thùy Trâm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là một chiến sĩ áo trắng tận tụy, bà còn có một tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng, sống và hy sinh trọn vẹn cho Tổ quốc.

Tôi đã thầm xin phép được nhìn với ánh mắt căm thù những con người trong khán phòng đó như những người Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam năm xưa; thầm xin phép chính những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, để được đại diện cho sức mạnh bất khuất ấy, thể hiện lại một phần nào đó nỗi đau và sự kiên cường không khuất phục của họ.

Và tôi đã khóc trong chính bài biểu diễn của mình, với rất nhiều cảm xúc nghẹn ngào.

Tôi tin rằng chúng tôi đã lan tỏa một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ trong cuộc thi ngày hôm đó. Rất nhiều khán giả nói với tôi họ đã khóc, họ hiểu câu chuyện và cảm nhận được thông điệp rất rõ ràng trong bài biểu diễn của chúng tôi. Đề tài ấy đã chạm đến trái tim họ".

Cái giá của sự nỗ lực

Đằng sau ánh hào quang là thời gian dài tập luyện miệt mài, cả online lẫn trực tiếp, bay sang Pháp dựng bài, mời thầy về Việt Nam chỉnh sửa, đầu tư từng chi tiết từ âm nhạc, động tác, đạo cụ, phục trang đến màn LED tư liệu lịch sử.

Thu Hương thừa nhận bản thân từng phải phớt lờ nỗi đau thể chất và sự mệt mỏi tinh thần, khi bước vào thể loại showdance hoàn toàn mới, chưa từng có kinh nghiệm thi đấu. Nhưng tất cả được đền đáp khi cô và Phan Hiển thực sự "cháy hết mình" trên sân khấu.

Giấc mơ thành sự thật

Với Thu Hương, khoảnh khắc được đứng trên bục vinh quang và mang huy chương đồng về cho Việt Nam chính là món quà lớn nhất:

"Giấc mơ nằm trong Top 3 vô địch thế giới đã trở thành sự thật".

Chiến thắng tại giải vô địch thế giới không chỉ là tấm huy chương đồng danh giá, mà còn là minh chứng rằng dancesport Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra sân khấu quốc tế với bản sắc và câu chuyện riêng. Với Phan Hiển - Thu Hương, hành trình này không dừng lại ở một giải thưởng, mà còn là niềm tin rằng những giá trị lịch sử, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình vẫn có thể được kể bằng vũ điệu, để chạm đến trái tim khán giả khắp năm châu.



