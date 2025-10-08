Có thể phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng, cách ly khỏi trường học với học sinh xúc phạm thân thể nhà giáo

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ GD&ĐT công bố trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Cụ thể, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo, học sinh sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngoài vụ việc học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã túm tóc, quật ngã cô giáo vừa qua, năm 2023, học sinh ở Tuyên Quang cũng có hành vi ném dép vào cô giáo gây rúng động dư luận.

Ngoài ra, bị buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì bị phạt tiền theo quy định và buộc xin lỗi công khai, đồng thời bị áp dụng một trong các biện pháp sau:

- Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập.

- Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp kể trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết).

Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ngày 15/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hết hình thức kỷ luật khắt khe như: cảnh cáo, đuổi học. Thay vào đó, hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh theo Thông tư 19 là viết bản kiểm điểm. Nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý giáo dục trường học, thầy cô giáo không đồng tình với quy định này vì cho rằng, mức phạt chưa đủ sức răn đe. Nhất là ngay sau đó, học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã túm tóc, quật ngã cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học.