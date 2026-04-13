Nhất Justin Bieber: Diễn Coachella xong chạy thẳng về về giá gần 500 tỷ... chỉ cách vài bước chân!

Justin Bieber chính là cái tên hot nhất Coachela năm nay. Anh được trả cát xê 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn với vai trò headliner, trở thành nghệ sĩ có cát xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ đã đưa hàng trăm ngàn khán giả trở lại thanh xuân qua những giai điệu quen thuộc như Baby, Sorry, Stay, Never Say Never... Dù còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút cực lớn của nam ca sĩ sinh năm 1994.

Lúc này, nhiều người "soi" đến tư gia của Justin Bieber và phát hiện ra điều thú vị. Theo đó, căn biệt thự trang trọng của vợ chồng nam ca sĩ ở The Madison Club chỉ cách sân khấu Coachella vài phút đi bộ. Năm 2023, cặp đôi đã tậu căn biệt thự rộng 10.000 feet vuông (929 mét vuông) cả không gian trong nhà và ngoài trời, với giá 16,6 triệu USD (437 tỷ đồng). Căn biệt thự này có nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, được thiết kế cho lối sống sa mạc.

The Madison Club là khu vực sang trọng có nhiều nghệ sĩ, vận động viên và những người nổi tiếng cư trú. Các biệt thự đều riêng tư, có nhân viên bảo vệ đầy đủ và tách biệt với đám động. Tuy nhiên nó vẫn đủ gần để chỉ cần đi vài bước chân, dàn sao đã có thể sang không gian tổ chức Coachella. Trong khu vực còn có sân golf cho dân cư, phòng spa và các tiện ích chăm sóc sức khỏe, tạo ra một trải nghiệm Coachella hoàn toàn khác, được định nghĩa bởi sự riêng tư, thoải mái và đẳng cấp. Hai thế giới - một sống động, một yên tĩnh - cách nhau chỉ vài phút đi bộ.

Chưa dừng lại tại đây, nhà của Justin Bieber còn nằm kế bên nhà của "bà trùm" Kris Jenner và cô con gái Kylie Jenner. Nhiều người cảm thán rằng vợ chồng Justin Bieber hẳn rất vui vẻ khi sống gần những người quen thân thiết trong showbiz. Việc ở gần sân khấu Coachelle cũng rất tiện lợi cho Justin Bieber đến biểu diễn, anh không phải tốn công sức di chuyển hay lo lắng về nơi ăn chốn ở.

The Madison Club là khu biệt thự sang chảnh, có nhiều người nổi tiếng sinh sống.

Justin Bieber có tên đầy đủ Justin Drew Bieber, sinh ngày 1/3/1994 tại Ontario, Canada. Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Trưởng thành ở thị trấn Stratford, Justin Bieber bước vào âm nhạc từ những video cover do mẹ đăng lên YouTube – điểm khởi đầu đưa cậu bé 13 tuổi đến với nhà quản lý Scooter Braun và mở ra một sự nghiệp toàn cầu.

Năm 2009–2010, Justin Bieber bùng nổ với ca khúc Baby , trở thành “hiện tượng tuổi teen” với mái tóc huyền thoại cùng giọng hát sáng, cao và giàu năng lượng. Từ đó, anh liên tục phát triển, biến hóa phong cách qua các album như Believe , Purpose , Changes và Justice , ghi dấu với loạt hit như Sorry , Love Yourself , What Do You Mean? . Justin Bieber từng là nghệ sĩ trẻ nhất có bảy album đứng đầu Billboard 200 và là một trong những gương mặt được stream nhiều nhất toàn cầu, chứng minh sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Bên cạnh hào quang, nam ca sĩ cũng đối diện nhiều thăng trầm: áp lực từ danh tiếng quá sớm, những giai đoạn khủng hoảng tâm lý, căn bệnh Lyme và hội chứng Ramsay Hunt từng khiến anh phải tạm ngừng biểu diễn. Về đời tư, chuyện tình nhiều năm với Selena Gomez từng gây chú ý lớn trước khi anh kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018. Hailey được xem là điểm tựa giúp Justin Bieber ổn định tinh thần và cân bằng cuộc sống sau nhiều biến cố. Từ cậu bé internet đến ngôi sao quốc tế, Justin Bieber ngày nay trưởng thành, sâu sắc và trầm tĩnh hơn, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc và mối liên kết với người hâm mộ vẫn luôn là điều khiến anh tỏa sáng giữa làng giải trí đầy biến động.

Justin Bieber là thanh xuân của cả 1 thế hệ.

Anh vừa có màn tái xuất hoành tráng tại sân khấu Coachella trước 125.000 khán giả, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Katy Perry, Paris Hilton, Lisa - Rosé (BLACKPINK), Adele... Tuy nhiên, màn trình diễn của anh tại sự kiện vướng tranh cãi dữ dội trên toàn cầu. Các màn trình diễn của Justin Bieber bị chê bai "ru ngủ" khán giả, thiếu đầu tư với sân khấu tẻ nhạc, không hiệu ứng kỹ xảo, không vũ đạo, bật YouTube hát đè cả set hit cũ với khán giả, khiến bầu không khí Coachella bùng nổ như kỳ vọng.

Bên cạnh màn trình diễn nhận phải nhiều phản hồi tiêu cực ở Coachella 2026, giọng hát của Justin Bieber cũng gây bàn tán vì không còn như xưa. Không còn chất giọng trong trẻo và cao vút, Justin Bieber hiện tại hát lại bài hit 1 thời Baby với tông trầm hơn thấy rõ. Điều này khiến ai xem set diễn của anh cũng phải thốt lên: "Sao giọng giờ khác quá vậy!". Sự thay đổi giọng hát của nam ca sĩ hàng đầu gây bàn tán xôn xao, thậm chí làm bùng nổ làn sóng tranh cãi khắp MXH.

Màn trình diễn của nam ca sĩ ở Coachella gây ra nhiều tranh cãi.

