Dương Mịch bị lừa

Theo QQ , hiện tại Dương Mịch đang tham gia đoàn phim Giang sơn đại đồng , trong đó nhân vật cô thể hiện là Phùng Thụy và Phùng Yên Nhi. Phùng Yên Nhi sau này lên làm Thái hậu, có nhiều đóng góp trong việc đề xướng hòa hợp dân tộc, đẩy mạnh cải cách, học tập chế độ văn hóa Trung Nguyên, chính vì vậy, bà được gọi là "Thiên cổ nhất hậu".

Phùng Thái Hậu là nhân vật có đóng góp to lớn trong lịch sử Trung Hoa, dự án Giang sơn đại đồng lúc đầu được người hâm mộ của Dương Mịch kỳ vọng. Đặc biệt, tác phẩm khai máy sau thành công của phim Sinh vạn vật , nên những người yêu thích nữ diễn viên hy vọng cô có tác phẩm thành công, nối dài danh tiếng tốt đang có.

Khi Dương Mịch vào đoàn phim Giang sơn đại đồng nảy sinh tranh cãi. Tên của Dương Mịch đứng đầu dàn diễn viên Lưu Học Nghĩa, Hồ Quân, Lưu Dịch Quân... Tuy nhiên, cô không được công bố một cách riêng biệt. Theo quy định ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ, việc tách riêng tên nam/nữ chính để tuyên bố đội hình diễn viên tham gia, thể hiện địa vị của ngôi sao đó, đồng thời mang ý nghĩa kịch bản sẽ tập trung vào nhân vật này, các tình tiết, mối quan hệ đều diễn ra xung quanh vai diễn.

Vì vậy, việc tên của Dương Mịch xuất hiện ngang hàng với Lưu Học Nghĩa, Hồ Quân, Lưu Dịch Quân cho thấy bộ phim không tập trung vào nhân vật Phùng Thái hậu do Dương Mịch đảm nhận, mà chia khá nhiều thời lượng cho các nhân vật khác như Lưu Học Nghĩa, Hồ Quân. Người hâm mộ Dương Mịch lo lắng Lưu Học Nghĩa có nhiều đất diễn. Trong khi đó phải đợi đến khi nhân vật do anh thể hiện qua đời, vai trò của Phùng Thái hậu mới được đẩy lên cao.

Việc phân chia thời lượng lên hình không như kỳ vọng khiến người hâm mộ của Dương Mịch tức giận, cho rằng đoàn phim đã lừa nữ diễn viên. Dương Mịch vốn là ngôi sao nổi danh nhất đoàn, có đóng góp về mặt danh tiếng, số liệu truyền thông tốt nhất nhưng đoàn phim lại không dành sự ưu ái cho cô. Thậm chí, khi fan của Dương Mịch mang băng rôn hình ảnh tới phim trường ủng hộ nữ diễn viên trong buổi lễ khai máy cũng bị nhân viên đoàn phim Giang sơn đại đồng dẹp bỏ. Người hâm mộ Dương Mịch đưa ra các yêu cầu về kịch bản, đất diễn, nếu đoàn phim không đáp ứng, họ không ủng hộ, không giúp đỡ về mặt truyền thông.

Người hâm mộ lo lắng nhân vật của Dương Mịch không được xây dựng chỉn chu, đủ thời gian thể hiện hết tầm vóc vĩ đại và những ảnh hưởng to lớn với lịch sử Trung Hoa.

Mặt khác, tạo hình thời Bắc Ngụy cũng bị chê là kém thanh thoát và không đẹp mắt. Dương Mịch thể hiện hai vai diễn, có vai mới 15 tuổi trong khi nữ diễn viên đã bước sang tuổi 40.

Giang sơn đại đồng kể về thời kỳ Nam Bắc triều, nước Bắc Yến bị Bắc Ngụy hùng mạnh tiêu diệt. Công chúa Bắc Yến là Phùng Thụy (Dương Mịch) buộc phải gả cho hoàng đế Bắc Ngụy là Thác Bạt Đảo (Hồ Quân).

Sau này, Phùng Thụy mang theo mối thù đất nước, dạy dỗ cháu gái Phùng Yên Nhi (cũng do Dương Mịch đóng) phải cố gắng phục quốc.

Phùng Yên Nhi mang thân phận nô tịch, từ nhỏ sống tại quân doanh, làm quen với Thác Bạt Tuấn sau này trở thành Văn Thành Đế. Bất chấp sự phản đối của gia tộc, Thác Bạt Tuấn đã phong Phùng Yên Nhi làm hoàng hậu.

Thác Bạt Tuấn lâm bệnh qua đời, triều đình Bắc Ngụy lại bùng nổ một vòng tranh đoạt quyền lực mới. Trong nghịch cảnh, Phùng Yên Nhi loại bỏ thế lực bảo thủ của hoàng tộc Thác Bạt và các tổ chức phục quốc của cựu Bắc Yến, ổn định triều cục, kiên định thúc đẩy chính sách hòa giải dân tộc, chủ động tiếp nhận văn minh Trung Nguyên, thúc đẩy sự đồng nhất văn hóa của các dân tộc thiểu số ở phương Bắc, góp phần xúc tiến đại hòa hợp dân tộc.