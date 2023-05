Có thể dùng app VNeID thay thế căn cước công dân khi đi máy bay

Dùng VNeID thay thế căn cước công dân khi check-in ở sân bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc triển khai thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, để bảo đảm xác thực tính chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thay thế giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an thông báo đã cập nhật tính năng kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thí điểm xác thực khuôn mặt hành khách tại Cảng HKQT Nội Bài

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Đây là bước chỉ đạo tiếp theo để tiến tới việc người dân khi đi máy bay có thể dùng ứng dụng VNeID thay cho giấy tờ tùy thân. Trước đó, Cục Hàng không đã đề xuất đưa tài khoản định danh điện tử mức độ 2 vào danh mục được chấp nhận thay thế giấy tờ nhân thân sử dụng đi máy bay.

Hiện nay, công dân khi đi máy bay cần xuất trình giấy tờ tùy thân tại thời điểm làm thủ tục check-in (xuất trình cho nhân viên hãng bay), khi làm thủ tục an ninh (xuất trình tại cửa soi chiếu an ninh) và tại cửa ra máy bay. Giấy tờ hợp lệ có thể là hộ chiếu, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo... Trường hợp không có các giấy tờ trên, hành khách phải xin giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã xác nhận để thay thế.

Trước đó, từ 17/4, hành khách bay các chuyến nội địa sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ được thử nghiệm nhận diện khuôn mặt trước khi vào kiểm tra an ninh ở sân bay Nội Bài.

Thêm nhiều sân bay thí điểm check-in bay bằng CCCD gắn chip

Sân bay quốc tế Nội Bài đang tiến hành thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục bay nội địa tại sân bay Nội Bài nhằm giảm tải, tránh ùn tắc cho khách hàng.

Mới đây, Cục HKVN yêu cầu ACV tiếp tục tổ chức thí điểm tại Cảng HKQT Cát Bi, Nội Bài, Phú Bài, không mở rộng thí điểm ở các cảng hàng không khác.

Hành khách chỉ cần đặt CCCD vào khu vực thiết bị đọc, hệ thống sẽ nhận diện giúp hành khách đi qua được nhanh chóng.

Trong giai đoạn triển khai thí điểm, người dân xuất trình CCCD gắn chip để làm thủ tục bay nội địa tại sân bay Nội Bài. Khu vực cửa tự động an ninh gắn điểm soi chiếu. Khi người dân qua đây, đặt CCCD vào khu vực thiết bị đọc, hệ thống sẽ nhận diện giúp hành khách đi qua được nhanh chóng.

Ngoài ra, việc thí điểm đảm bảo các yêu cầu sau: Hành khách tự nguyện áp dụng thí điểm xác thực sinh trắc học; đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thí điểm xác thực CCCD, dữ liệu dân cư, tài khoản định danh điện tử phải đáp ứng theo quy định; thông tin hành khách phải được bảo vệ, đảm bảo chỉ sử dụng thông tin vào mục đích cung cấp dịch vụ hàng không hoặc sử dụng của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đối với chuyến bay nội địa, thực hiện thí điểm toàn trình tại cả 03 điểm: check-in, kiểm tra ANHK và boarding; thí điểm áp dụng xác thực sinh trắc học đối với các trường hợp hành khách check-in tự động (ki-ot check-in, mobile check-in, web check-in, ...).

Việc thí điểm đảm bảo hạn chế đến tối thiểu ùn tắc (do thí điểm), có phương án xử lý hiệu quả nhất các tình huống như hành khách là trẻ em (đi cùng người có CCCD gắn chip điện tử), người già.