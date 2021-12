Cơ thể có dấu hiệu này trong mùa dịch Covid-19 nghĩa là sức đề kháng yếu ớt, có 3 việc cần làm để cải thiện ngay

Để phòng, chống sự lây lan của virus trong mùa dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh có nhiều biến thể mới xuất hiện, tất cả chúng ta đều đang thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, điều chúng ta cần ưu tiên hàng đầu đó chính là đảm bảo cơ thể có sức đề kháng khỏe mạnh. Sức đề kháng chính là tuyến phòng thủ quan trọng nhất bảo vệ cơ thể khỏi virus, vi khuẩn gây bệnh. Là chiếc "chìa khóa" giúp chúng ta thoải mái hòa nhập trong cuộc sống "bình thường mới".

Nhưng một người có sức đề kháng yếu, cần chăm sóc sức khỏe sẽ có dấu hiệu như thế nào? Bạn có thể kiểm tra các dấu hiệu của mình ngay sau đây.

Những dấu hiệu người có sức đề kháng yếu ớt, dễ bị cúm

1. Người có mái tóc mỏng, dễ gãy rụng

Đặc điểm dễ nhận biết nhất của người có sức đề kháng yếu ớt đó chính là mái tóc. Do cơ thể bị thiếu sắt, vitamin C nên mái tóc trở nên mỏng, giòn, dễ gãy rụng hơn.

2. Người thường xuyên gặp vấn đề với đường tiêu hóa

Khi sức đề kháng giảm sút, hệ tiêu hóa là bộ phận đầu tiên gặp trục trặc. Các triệu chứng thường thấy như nôn mửa, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy sau khi ăn là bằng chứng rõ nét nhất.

3. Người có sức đề kháng kém, bị cảm cúm nhiều lần trong một năm

Ai trong chúng ta cũng bị cảm lạnh 2-3 lần một năm, sau đó sẽ tự hồi phục sau trong 7-10 ngày. Nhưng nếu bạn liên tục bị cảm lạnh hoặc bị cảm lạnh mãi không khỏi đó là một dấu hiệu rõ ràng sức đề kháng của bạn đang thực sự suy yếu. Đáng nói, cảm cúm khiến cho cơ thể bị mệt mỏi nên khó hoàn thành công việc, chuyện học hành một cách hiệu quả. Hơn nữa dấu hiệu cảm cúm cũng tương tự như COVID-19 nên rất dễ bị nhầm lẫn, gây hoang mang cho tâm lý người bệnh. Do đó cần phải có biện pháp điều trị cúm dứt điểm, nhanh chóng.

4. Thường xuyên bị ho, sổ mũi

Trong mùa dịch Covid-19, các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng... là những dấu hiệu cần đặc biệt theo dõi vì điều đó có thể cho thấy bạn đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bên cạnh đó đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sức đề kháng của bạn đang gặp trục trặc.

Nếu bạn chịu thay đổi lối sống và tăng cường sử dụng thực phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì mới có thể giữ cho đề kháng của mình luôn mạnh mẽ, có cơ hội để tái hòa nhập cộng đồng.

Bí quyết khỏe mạnh, không lo bị bệnh trong mùa dịch

1. Ngủ đủ giấc

Trong giấc ngủ, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể và cytokine, có tác dụng chống lại vi khuẩn và virus. Ngược lại, việc thiếu ngủ sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường, và các bệnh tim mạch. Trung bình một người nên ngủ đủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày.

2. Ăn uống khoa học

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, có một số thực phẩm giúp cho hệ thống miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn. Do đó, nếu bạn đang tìm cách ngăn ngừa cảm lạnh hoặc cúm, cách đơn giản nhất là mua một số thực phẩm bổ sung vào các bữa ăn hàng ngày để giúp tăng cường sức đề kháng chẳng hạn như: trái cây có múi, ớt chuông đỏ, bông cải xanh, tỏi, gừng, trà xanh, cải bó xôi, hạnh nhân....

3. Sử dụng các loại thuốc giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả

Tăng cường sức đề kháng là điều không hề dễ dàng. Vì rất nhiều yếu tố như môi trường, thời tiết, bệnh tật mà nó có thể suy yếu rõ rệt. Bạn có thể mường tượng rằng sức đề kháng cũng giống như một "bức tường thành" vững chắc giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự tấn công của virus, vi khuẩn gây bệnh. Để xây dựng nó, cần cả một quá trình chăm sóc và bảo vệ.

Để tăng cường sức khỏe, bạn có thể cân nhắc đến việc lựa chọn các loại thuốc tăng cường sức đề kháng nhanh, đồng thời có hiệu quả trong việc điều trị cảm cúm, hồi phục sau bệnh nhanh vượt trội như "Ameflu không gây buồn ngủ" và "Ameflu Day time+C".

"Ameflu Day time +C" có tác dụng điều trị cực nhanh các căn bệnh thường gặp do sức đề kháng suy giảm như cảm cúm, sốt, nhức đầu, ho, nghẹt mũi, chảy mũi nhanh chỉ sau 1 viên dùng.

Hơn nữa, ưu điểm tuyệt vời của "Ameflu Day time +C" đó là giúp tăng cường vitamin C hiệu quả. Như chúng ta đã biết, vitamin C là loại khoáng chất mà cơ thể cần để tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, tăng khả năng hấp thụ sắt, ngừa cháy nắng, làm đẹp da và giảm cân hiệu quả. "Ameflu Day time +C" giúp tăng cường cực nhanh lượng vitamin C mà cơ thể cần, từ đó tăng sức đề kháng vượt trội để chúng ta phòng bệnh, ngừa virus tốt hơn.

Bên cạnh đó, "Ameflu không gây buồn ngủ" cũng là sản phẩm được hội chị em vô cùng tin tưởng khi sử dụng cho gia đình do sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm như nhức đầu, đau họng, đau nhức cơ thể, sung huyết mũi, đau xoang trong viêm xoang & sốt... Đặc biệt, sản phẩm này không gây buồn ngủ, giúp cảm cúm được "đánh bay" nhanh chóng nhưng người dùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để hoàn thành hết công việc và tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống.



https://afamily.vn/co-the-co-dau-hieu-nay-trong-mua-dich-covid-19-nghia-la-suc-de-khang-yeu-ot-co-3-viec-can-lam-ngay-de-cai-thien-ngay-20211224175823021.chn