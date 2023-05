Cơ sở sản xuất gỗ ở Bình Dương chìm trong biển lửa

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 3/5 tại một cơ sở sản xuất gỗ đóng trên địa bàn khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do ông Phạm Văn Sỹ làm chủ.

Trước đó ngọn lửa bắt đầu khởi phát từ lúc giữa trưa và được chủ cơ sở phát hiện khống chế nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Nhận tin báo, Công an TP. Dĩ An và công an các địa phương lân cận đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa , đồng thời tưới nước làm mát khu vực lân cận để tránh lửa cháy lan sang nhà dân.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng TP. Dĩ An, cơ sở sản xuất gỗ rộng 600 m2, trong đó có khoảng 200 m2 bị cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi , mái tôn đổ sập.

Clip hiện trường vụ cháy

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra, làm rõ.